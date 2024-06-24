الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35802 طن تشمل: 6826 طن يوريا، 4000 طن مولاس، 7441 طن أسمنت صب، 2726 طن رمل، 14809 أطنان بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40238 طنًا تشمل: 13294 طن حديد، 2237 طن ذرة، 2475 طن خشب زان، 6682 طن قمح، 4950 طن فول صويا، 9700 طن خردة، 900 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 302 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 320 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1952 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40494 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 124123 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3654 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5095 حركة.

ميناء دمياط الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أحداث دمياط دمياط هيئة ميناء دمياط

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