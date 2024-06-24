الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

11 عامًا على 30 يونيو.. اقتصادي يكشف ما أنجزته الدولة في قطاع الصناعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الخبير الاقتصادي د.أشرف غراب إن القطاع الصناعي بعد ثورة 30 يونيو وعلى مدى العشر سنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي شهد تحولاً كبيرًا وطفرة وقفزة صناعية هائلة ساهمت في توطين الصناعة المحلية وزيادة حجم الصادرات المصرية ودعم وتنمية الاقتصاد الوطني وزيادة دخل مصر من العملة الصعبة، مؤكدًا أن الدولة قدمت العديد من المحفزات التشريعية والاستثمارية والضريبية والتمويلية لدعم القطاع الصناعي وتنشيط القطاعات الإنتاجية لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد غراب، في تصريحات الاثنين، أنه خلال العشر سنوات الماضية بعد ثورة 30 يونيو أقيم الآلاف من المصانع والمنشآت الصناعية في جميع المحافظات منها إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة تشتمل على 5046 وحدة صناعية، كما زادت عدد المناطق الصناعية من 121 منطقة في 2014 حتى أصبحت 147 منطقة صناعية عام 2022، منها 17 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي بمساحة 22.9 مليون متر مربع، إضافة لإنشاء 4 مدن صناعية كبيرة منها مدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط، ومدينة الدواء، ومدينة الرخام بالجلالة، وكلها تعمل حاليا وعلى مساحات تصل لمئات الأفدنة، إضافة لمشروع مجمع الورش الحرفية والمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس وقدرت بعض الإحصائيات أن عدد المصانع التى تم إنشاؤها أكثر من 6950 مصنعا وفرت فرص العمل وزادت الدخل القومي.

وأشار “غراب” إلى أن المساحة الإجمالية للأراضي الصناعة التي طرحتها الحكومة حتى عام 2020 بلغت 37 مليون متر مربع شاملة الخدمات والطرق، كما بلغت قطع الأراضي الصناعية المخصصة منذ عام 2016 وحتى 2023 نحو 390 قطعة أرض بإجمالي مساحة أكبر من 14 مليون متر مربع، ومنذ عام 2017 وحتى 2023 تم منح 85 ألفا و752 رخصة تشغيل، كما تم منح 7433 رخصة بناء منذ عام 2015 وحتى 2023، ومنح 57 ألف و122 سجل صناعي، والانتهاء من ترفيق 10 مناطق صناعية بكامل المرافق وجاري استكمال بقية المناطق الصناعية، إضافة لإعداد هيئة التنمية الصناعية 56.6 ألف دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية، واحتياجات الجهات الحكومية، والمناقصات الحكومية، ومساندة الصادرات.

ولفت غراب إلى أن الدولة أصدرت العديد من القرارات والتشريعات الخاصة لتحفيز استثمارات ودعم القطاع الصناعي منها إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج الصناعي المصري بالعقود الحكومية، وإصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية وإنشاء مجلس الصناعات النسيجية وتقديم المحفزات والتيسيرات للأنشطة الصناعية وتيسيرات لحصول صغار المستثمرين على وحدات صناعية، وإطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، والبرنامج القومي لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وبدء تصنيع الأتوبيسات المنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام، وطرح الأراضي الصناعي بنظام حق الانتفاع، إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وغيرها من القرارات المحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، كما تم إصدار نحو 29 رخصة ذهبية حتى أول مايو الماضي منذ تطبيق العمل بنظام الموافقة الواحدة بإجمالي استثمارات 10 مليار دولار.

القطاع الصناعي ثورة 30 يونيو قفزة صناعية توطين الصناعة المحلية الصادرات المصرية مصر

مواد متعلقة

"إنجازات 10 سنوات".. هيئات البحث تتحول لمؤسسات ابتكارية تدعم الصناعة والاقتصاد

الأكثر قراءة

عاجل| العالم يغرق في الظلام.. موجات الحر تجبر أوروبا على تخفيف أحمال الكهرباء

كواليس اجتماع مجلس الزمالك بمنزل لبيب قبل إعلان مصير القمة

مصدر لـ"الدستور": الزمالك تراجع وسيخوض القمة غدًا

محامِ ينتقم من أسرته بطريقة بشعة.. كشف تفاصيل جديدة مثيرة حول "المذبحة الأسرية" بالغربية

الخطيب يفتح تحقيقًا فى ضياع صفقة زين الدين بلعيد ويتابع تطورات أزمة القمة

"ولاد رزق 3" فى الصدارة.. إيرادات أفلام عيد الأضحى أمس الأحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"

بعد حديث نتنياهو عن إنهاء العملية فى رفح.. ما هى الخطوة التالية؟