محافظ أسيوط: تنظيم الأنشطة الصيفية بالمدارس لاستغلال طاقات الطلاب

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مواصلة تنظيم الأنشطة الصيفية بكل المدارس، خاصة التي لا توجد بها لجان امتحانات للثانوية العامة تزامنًا مع انتهاء الامتحانات وبداية الإجازة الصيفية لاستغلال طاقة الشباب والطلاب الفاعلة في أنشطة مفيدة يستفيدون منها، واستثمار وقت فراغهم وإعدادهم من الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية وتنمية القيم السلوكية المستهدفة، حيث تساهم هذه الأنشطة التربوية في اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة.

وأكد اللواء عصام سعد على تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتسخير الإمكانات المتاحة وتذليل التحديات أمام تنفيذ تلك الأنشطة والفعاليات المختلفة في القرى والنجوع، خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبناء الإنسان المصري وفقًا لرؤية مصر 2030، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث إن النشء من الطلاب والشباب هم ركيزة الوطن في مستقبله وضمان لاستكمال عملية البناء وانطلاق الجمهورية الجديدة.

أنشطة ومسابقات ثقافية ورياضية وفنية

وفي هذا الإطار، تفقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وسيد الشريف، مدير عام الجهاز التنفيذي للخدمات بالمديرية والمشرف على الأنشطة الصيفية بمديرية التربية والتعليم، عددًا من المدارس على مستوى المحافظة؛ للاطمئنان على تنفيذ الأنشطة بالشكل المناسب، والتأكيد على العمل على تحقيق الأهداف المرجوة منها وفقًا للخطة المقررة.

وأكد وكيل التعليم بأسيوط اهتمام اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتفعيل وتكثيف العمل بالأنشطة الصيفية التي يتم تنظيمها بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم على مستوى المحافظة، وهو ما يظهر جليًا في توجيهاته المستمرة بمتابعة تنفيذ الأنشطة والمرور الميداني الدوري على المدارس وتسخير الإمكانات المتاحة في هذا الشأن.

وأوضح أن الإعلان عن الأنشطة الصيفية بتعليق لافتات وإعلانات في مداخل المدارس ولوحة الإعلانات وغيرها من الأماكن الواضحة لإعلام الطلاب وأولياء الأمور بهذه الأنشطة، ونشر ذلك على صفحات التواصل الاجتماعي خاصة الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على "فيسبوك".

وأشار إلى أنه يتم تنظيم أنشطة ومسابقات ثقافية ورياضية وفنية كـ(الرسم، والغناء، والتمثيل، الصحافة، الذكاء الاصطناعي، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة،....)، فضلًا عن فتح المكتبات لقراءة واستعارة الكتب خلال الإجازة الصيفية، وهو ما يؤثر إيجابيًا في بناء شخصية الطلاب المشاركين وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لديهم.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة