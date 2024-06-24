إزالة 187 إعلانًا مخالفًا بـ5 مراكز ومدن في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن إزالة 187 إعلانًا مخالفًا بمراكز ومدن المحافظة، تضمنت 149 لوحة إعلانية مخالفة بمراكز «دسوق - سيدى غازى - برج البرلس - الرياض»، و38 لوحة إعلانية أخرى بحى غرب كفرالشيخ، تنوعت ما بين لافتات وبنرات إعلانية، وتم تحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، طبقًا لقانون الإعلانات 208 لسنة 2020، في إطار حملات مكثفة لتقنين الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة، تحت إشراف رؤساء مراكز ومدن "كفرالشيخ ودسوق والرياض وسيدى غازى وبرج البرلس"، وإدارة الدعاية والإعلانات ووحدة التدخل السريع بديوان عام المحافظة.

منع التعديات في الشوارع

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بجميع الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى، وتطبيق القانون والضوابط المنظمة لعملية الإعلان، موجهًا بالاستمرار في التصدي لكل أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفات شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، أو تركيب الإعلانات التجارية بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلن جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه استمرارًا للحملات اليومية لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع، فقد قام جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتصدي لجميع أنواع المخالفات والتعديات وردع المخالفين واتخاذ أقصى درجات الحزم وتطبيق القوانين ضد المخالفات وخاصة ظاهرة الإشغالات.

وأكد جمال ساطور، أن رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، قامت بحملة لرفع وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، وذلك لتحقيق وعودة الانضباط في الشارع الدسوقي، وتأتي دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الانضباط على مستوى المدينة، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار في الشارع.