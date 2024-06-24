كهرباء القناة تنفى زيادة مدة تخفيف الأحمال: ملتزمون بقرار الوزراء

نفى مصدر في شركة القناة لتوزيع الكهرباء وصول أي قرار جديد يخص زيادة فترة تخفيف الأحمال عن المدة التي أعلن عنها مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أمس الأحد.

وأضاف، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن ما تم نشره عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في بورسعيد بشأن زيادة مدة الانقطاعات غير صحيح، حيث إن الشركة ملتزمة بتخفيف الأحمال 3 ساعات خلال 48 ساعة وفق قرار مجلس الوزراء.

وأشار المصدر إلى أنه تم عمل بلاغ ضد هذه الصفحة وإبلاغ الجهات الأمنية للتعامل مع من يديرونها لحفظ حق الشركة القانوني.

كانت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي نشرت خلال الساعات الماضية جدول توقيتات الانقطاعات وتشمل زيادة مدة التخفيف لـ4 ساعات ونسبتها لشركة القناة لتوزيع الكهرباء وتناقلتها وسائل الإعلام علي أنها منشور رسمي.

وكانت قد قررت الحكومة تخفيف أحمال الكهرباء في جميع المحافظات لساعة إضافية لمدة 48 ساعة فقط لتصبح المدة 3 ساعات، من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغاز الطبيعي.

خريطة تخفيف الأحمال الجديدة 2024

خريطة تخفيف الأحمال بالقاهرة والجيزة في المجموعة رقم (1) موعد الفصل الجديد من الساعة 4 عصرًا حتى الساعة 7 مساءً اليوم وغدًا فقط.

المجموعة رقم (2) موعد الفصل الجديد من الساعة 4 عصرًا حتى الساعة 7 مساءً أمس واليوم فقط.

المجموعة رقم (3) موعد الفصل الجديد من الساعة 5 عصرًا حتى الساعة 8 مساءً أمس واليوم فقط.

المجموعة رقم (4) موعد الفصل الجديد من الساعة 5 عصرًا حتى الساعة 8 مساءً أمس واليوم فقط.

المجموعة رقم (5) موعد الفصل الجديد من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 6 عصرًا أمس واليوم فقط.

المجموعة رقم (6) موعد الفصل الجديد من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 6 عصرًا أمس واليوم فقط.