الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس مياه البحيرة: حل مشكلة انقطاع وضعف المياه بعزبة الشيخ الكبرى بمدينة كفر الدوار

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

أعلن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة حل مشكلة انقطاع وضعف المياه بعزبة الشيخ الكبرى التابعة لمجلس قرية الأمراء بمركز ومدينة كفر الدوار، حيث تم الاستجابة الفورية لمشاكل أهالي عزبة الشيخ الكبرى التي يشكون فيها من ضعف مياه الشرب منذ أعوام سابقة بتجديد خط مياه بطول 800 متر لتغذية عزبة الشيخ الكبرى، مما أنهى معاناة الأهالي من انقطاع المياه.

وصرح نشأت بأن الشركة دائمًا ما تسعى إلى تقديم خدمه تليق بشعب البحيرة، مؤكدًا على أن محافظة البحيرة ومدينة كفر الدوار تحظى باهتمام ورعاية القيادة السياسية وبها العديد من المشروعات القومية الخدمية والتنموية موضحًا ان الشركة تسعى لتقديم كوب ماء نظيف مطابق للمواصفات العالمية لكل مواطن علي أرض محافظة البحيرة.

مشكلة انقطاع وضعف المياه بعزبة الشيخ الكبرى

وفي هذا السياق، أكد رئيس مياه البحيرة أن الشركة ستواصل العمل على تطوير تقنيات معالجة المياه وتحسين خدمات الصرف الصحي لمواكبة التطورات التكنولوجية والبيئية. وأضاف أن الشركة تضع نصب أعينها للحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.

وأشار إلى أهمية تفعيل دور المشاركة المجتمعية في مشروعات المياه والصرف الصحي. وبيَّن أن الشركة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع المجتمعات المحلية لضمان فهم احتياجاتهم ومتطلباتهم بشكل أفضل. كما أكد على أهمية التوعية المجتمعية بضرورة الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها، وأضاف أن الشركة ستعمل على تنظيم حملات توعية بالتعاون مع الجهات المعنية لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على المياه والبيئة. وستتضمن هذه الحملات توزيع مواد توعوية وإقامة ندوات وورش عمل تستهدف مختلف فئات المجتمع.

وأوضح نشأت أن الابتكار والتحسين المستمر يشكلان ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة مؤكد على التزام الشركة بتبني أحدث التقنيات في مجال معالجة المياه وتحسين خدمات الصرف الصحي، كما أشار إلى أهمية التدريب المستمر للعاملين بالشركة لرفع كفاءتهم وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما التقى رئيس الشركة أهالي اهالي عزبة الشيخ الكبرى التابعة لمركز كفر الدوار، وأعربوا عن مدى تقديرهم لتحرك الشركة وسرعة الاستجابة لحل شكواهم.

المهندس محمد سعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي كفر الدوار مياه الشرب عزبة الشيخ الكبرى الأهالي

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