الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط جسم صلب عليه.. مصرع عامل بمصنع المواسير في بورسعيد

الشاب
الشاب

لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه، بعد سقوط جسم صلب عليه بمصنع المواسير، وتم وضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة ببورسعيد.

حيث وصل أحمد السيد فوزي أمين، ويبلغ من العمر 30 عاما، ويعمل بالشركة العالمية لصناعة المواسير، ومقيم بمنطقة عمرو بن عبد العزيز نطاق حي الزهور جثة هامدة بعد أن سقط علبة لوحين من الحديد ليلقي حتفة في الحال داخل المصنع. 

وكشف أحد أصدقاء الشاب المتوفي خلال العمل، أنه متزوج ولديه طفل يبلغ من العمر عامين، وأوضح أن الوفاة جاءت داخل المصنع خلال عمله مما يرقيه لمنزلة الشهيد، وكشف أن لوحين من الصاج الثقيل سقطا على رأسه داخل الشركة، وتسببوا في وفاته في الحال.

وكانت الاجهزة الأمنية بـ محافظة بورسعيد قد تلقت بلاغا بمصرع الشاب أحمد السيد فوزي أمين، نتيجة سقوط جسم صلب علي رأسه أثناء عمله، وجرى تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على الأسباب،  وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتم التحفظ علي الجثة بالمشرحة، تحت تصرف جهات التحقيق، ولحين الانتهاء من الإجراءات والتصريح بالدفن.

مصنع المواسير مقتل سقوط جثة

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