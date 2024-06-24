الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بمشروعات تخرج طلاب الهندسة الزراعية بأسيوط

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شهد الدكتور محمد عبدالمالك الخطيب، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، معرض مشاريع الهندسة الزراعية، لفصول أسيوط، مشيدًا بجودة وتميز مشروعات الطلاب، مؤكدًا أن هذه المشاريع تخدم جهود الدولة المصرية فى دعم الابتكار والمشروعات الطلابية.

جاء ذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور مصطفى أبو العينين عميد كلية الزراعة بأسيوط والدكتور محمد أبو الحمد وكيل الكلية والدكتور عاشور عيد أبو المعاطي المشرف على فصول كلية الهندسة الزراعية بأسيوط ولفيف من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالفرع.

دعم مشاريع التخرج

وأوضح نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، خلال تفقده لمشاريع تخرج طلاب فصول كلية الهندسة جامعة الأزهر بأسيوط التابعة لكلية الهندسة الزراعية بالقاهرة، أن فصول كلية الهندسة الزراعية بأسيوط جهود متميزة نحو دعم مسيرة التنمية الشاملة من خلال مشاريع التخرج المتعددة والتي تضع نهاية لعديد من التحديات بطريقة عملية، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز هذه المشاريع أنها صديقة للبيئة، ولا تنتج أية ملوثات.

وخلال الجولة استمع لشرح تفصيلي لتلك المشروعات من الطلاب، إضافة إلى طريقة عملها وأهميتها في خدمة المجتمع.

كما أعرب عن سعادته وفخره بمستوى مشاريع التخرج والأبحاث المتميزة للطلاب والتي تعود بالنفع على المجتمع والبيئة وتسهم بشكل كبير في تقدم وبناء الأوطان، ووجه إلى العمل على تنفيذها وتسويقها على أرض الواقع كما أشاد بالمستوى الذي يتمتع به الطلاب، مؤكدًا على الدعم جميع قيادات الأزهر والمساندة لمسيرة الكلية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه وجه الدكتور مصطفى أبو العينين، عميد كلية  الزراعة؛ خالص الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة بأسيوط  على الدعم والمساندة، وهو ما  يعكس حرص الأزهر الشريف على تحسين مناخ الاستثمار وتشجيعه خاصة في القطاع الزراعي، الذي يعد عصب الاقتصاد القومي، والذي توليه الدولة أهمية كبرى.

كما أوضح الدكتور عاشور عيد أبو المعاطي المشرف على فصول كلية الهندسة الزراعية بأسيوط، أن مشاريع التخرج تعكس دور الهندسة الزراعية كمحرك رئيس لقطار التنمية من خلال تطويع بعض العلوم الهندسية وتطبيقها في القطاع الزراعي وهو ما ظهر في مشاريع التخرج لطلاب البكالوريوس هذا العام، والتي تم فيها تطبيق علم البرمجة الإلكترونية كطفرة تكنولوجية في العصر الحديث بجميع مشاريع التخرج التي تم عرضها والتي اعتمدت على دمج المستشعرات والتحكم وأنظمة الطاقة وهندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يسهم في إنتاج آلات أخف وزنًا وأصغر حجمًا وأكثر كفاءة، مما يساعد تقليل التكلفة وزيادة العائد الاقتصادي ورفع الكفاءة وضمان القدرة التنافسية والتسويقية بالأسواق المحلية والعالمية.

وجاءت المشاريع التي تم عرضها اليوم كالتالي:

١- إنتاج الثوم الأسود بالطاقة الشمسية.
٢-النظم الذكية في إدارة الصوب الزراعية لمواجهة التغيرات المناخية.
٣- استخدام وحدة طهي مزدوجة الجدار في تقطير بعض النباتات العطرية.
٤-تصميم نظام عمودي للزراعة الهوائية.
٥- تصميم وتصنيع نظام ميكانيكي الإنتاج دقيق البطاطا الحلوة، حلا لأزمة القمح في مصر "وحدة التقشير والغسيل".
٦ -وحدة تحفيز كهربائي لتحسين جودة اللحوم.
٧- الزراعة المائية الذكية.
٨- مجفف شمسي ذكي للخضروات  والفاكهة.
٩- تطوير الحركة للرشى الطولي باستخدام الرى الذكي.
١٠ - دقيق البطاطا الحلوة حلا لأزمة القمح في مصر "وحدة التقطيع والفرم".

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الدكتور محمد عبد المالك الخطيب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه مشاريع الهندسة الزراعية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر سلامة داود رئيس جامعة الأزهر

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