الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل مواجهة باراجواى.. مدرب كولومبيا: المرشح للتتويج باللقب لا يفوز أبدا

نيستور لورينزو
نيستور لورينزو

اعترف الأرجنتيني نيستور لورينزو، المدير الفني لمنتخب كولومبيا، أن لاعبي فريقه يشعرون بالحماس للفوز بكوبا أمريكا 2024، لكنه عاد وأقر بأنه ولاعبيه يحاولون عدم التفكير في عدم الخسارة لـ 23 مباراة متتالية، وحالة الزخم بشأن الفريق "لأن المرشح لا يفوز أبدا تقريبا".

وسيستضيف منتخب كولومبيا، نظيره منتخب باراجواي، مساء الإثنين (فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة)، في أولى مواجهات الفريقين بالمجموعة الرابعة لبطولة كوبا أمريكا.

وقال لورينزو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل المباراة، والذي حضره أيضا المهاجم الكولومبي جون كوردوبا: “نخوض مباراة تلو الأخرى ولا نفكر في عدم الهزيمة. العمليات مختلفة، والمقارنات بغيضة، وآمل أن نمنح الناس السعادة، ونراهم متحمسين، وهذا يحفزنا. إنه يجعلنا سعداء”.

وأكد لورينزو: "الأمر لا يتعلق بالأمل، فهو لدينا جميعا. الفكرة تكمن في أن المرشح الأوفر حظا لا يفوز أبدا تقريبا. أي فريق يواجهونه يعتبرونه مرشحا. لا أقول حتى للاعبين أن نفكر في كل مباراة على حدة، بل نسير كرة بكرة. هكا تفوز بالمباريات".

وأضاف المدرب أنه يعلم أن الفريق لديه التزام داخلي مفاده أن "كوبا أمريكا بطولة مهمة جدا، لكن يجب أن نتطور يوميا، ونقطع خطوة إضافية من أجل التصفيات المؤهلة للمونديال".

وحول ما إذا كانت كوبا أمريكا اختبارا له كمدرب لكولومبيا، التي فازت بـ 8 مباريات على التوالي، بعد توليه المسئولية قبل عامين، أكد أن الهدف هو "الفوز بكل مباراة".

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