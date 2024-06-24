خوسيلو يقترب من الرحيل عن ريال مدريد إلى دورى روشن السعودى

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب خوسيلو، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب خوسيلو الموسم الماضي ضمن صفوف فريق ريال مدريد على سبيل الإعارة من نادي إسبانيول مع وجود خيار للشراء في نهاية الإعارة.

وذكرت إذاعة كادينا كوبي في تقرير نشرته اليوم أن خوسيلو بات قريبًا من الرحيل عن صفوف ريال مدريد، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع على عقد دائم مع الفريق.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن إدارة ريال مدريد مستعدة لدفع 1.5 مليون يورو، قيمة شرط الشراء في عقد خوسيلو، لضمه لصفوف الفريق بشكل نهائي.

وأفادت كوبي أنه خوسيلو يفكر في تغيير وجهته خلال الفترة المقبلة بعد وصول مبابي وإندريك لريال مدريد، مرجحة انضمامه للدوري السعودي، وأكدت أن الفريق الذي سينضم له سيتم الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.

وساهم خوسيلو في تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا بعد مشاركته بديلًا في مباراة إياب الدور نصف النهائي أمام بايرن ميونخ أثناء تأخر ريال مدريد بهدف دون رد، وقلب النتيجة لانتصار بهدفين مقابل هدف ليتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية للبطولة التي حققها أمام بروسيا دورتموند بالفوز بهدفين دون رد.

مسيرة خوسيلو الاحترافية مع الأندية

ولعب خوسيلو للعديد من الأندية خلال مسيرته التي بدأها ضمن صفوف فريق سيلتا فيجو للشباب وتدرج بالمراحل العمرية للفريق حتى صعد للفريق الأول في صيف 2009 قبل الانتقال لأكاديمية ريال مدريد والتي رحل عنها بعد عامين لفريق هوفنهايم الألماني ثم إلى أينتراخت فرانكفورت معارًا ثم انتقل لنادي هانوفر 96 في صيف 2014؛ وفي العام التالي انتقل لنادي ستوك سيتي الانجليزي ثم أعير لديبورتيفو لاكرونيا وعاد لستوك سيتي في صيف 2017، ثم انتقل لنادي نيوكاسل يونايتد في نفس الفترة؛ ثم انتقل لنادي ألافيس في صيف 2019 وقضى 3 مواسم مع النادي قبل الانضمام لإسبانيول في صيف 2022.

ولعب خوسيلو 49 مباراة بقميص ريال مدريد خلال الموسم الماضي، وسجل 17 هدفًا وصنع 3 لزملائه في الفريق.