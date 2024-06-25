الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نصائح هامة لحماية الأجهزة المنزلية من التلف عند انقطاع التيار الكهربائى

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يعد انقطاع التيار الكهربائي حدثًا مؤسفًا وغير متوقع في كثير من الأحيان، ويمكن أن يعطل حياتنا اليومية، في حين أنها يمكن أن يكون مصدر إزعاج مؤقت لمعظم الناس، إلا أن آثار انقطاع التيار الكهربائي على الأجهزة المنزلية يمكن أن تكون كبيرة ومكلفة.

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وخلال السطور التالية، نكشف الطرق المختلفة التي يمكن أن يؤثر بها انقطاع التيار الكهربائي على أجهزتك المنزلية، ونقدم نصائح حول كيفية حمايتها.

تلف الأجهزة

إحدى العواقب الأكثر إلحاحًا وخطورة لانقطاع التيار الكهربائي هي احتمالية تلف الجهاز، فعند انقطاع التيار الكهربائي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقلبات في الجهد عند عودته، ويمكن لهذه التقلبات، المعروفة باسم ارتفاع الطاقة أو ارتفاعها، أن تؤدي إلى زيادة التحميل على المكونات الإلكترونية الحساسة وإتلافها داخل الأجهزة مثل الثلاجات وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون، وحتى الانقطاع القصير يمكن أن يؤدي إلى مثل هذه المخالفات في الجهد، مما يجعل الحماية من زيادة التيار ضرورية لحماية أجهزتك.

تلف المواد الغذائية

يمكن أن يكون انقطاع التيار الكهربائي ضارًا بشكل خاص للأجهزة مثل الثلاجات والمجمدات، فعند انقطاع التيار الكهربائي، تبدأ درجة الحرارة داخل هذه الأجهزة في الارتفاع، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف المواد الغذائية القابلة للتلف، مما يكلفك المال ويحتمل أن يشكل مخاطر صحية إذا تم استهلاكها.

الأجهزة الإلكترونية

غالبًا ما تعتمد المكاتب المنزلية وأنظمة الترفيه على الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب وأجهزة التلفزيون، ويمكن أن يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى فقدان البيانات، وتلف محركات الأقراص الثابتة، وحتى تلف أنظمة التشغيل أو البرامج، لذا من الضروري إجراء نسخ احتياطي لبياناتك بانتظام والنظر في استخدام أدوات الحماية من زيادة التيار وأجهزة UPS لحماية استثماراتك الإلكترونية.

أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء

تلعب أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء دورًا حاسمًا في الحفاظ على بيئة داخلية مريحة، ويمكن أن يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى تعطيل هذه الأنظمة، مما يسبب عدم الراحة والأضرار المحتملة.

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