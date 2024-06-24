الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز

محافظ بورسعيد يلتقي العاملين بديوان عام حي العرب

جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ديوان عام حي العرب، حيث بدأ جولته التفقدية بعقد اجتماع مع العاملين بالديوان العام؛ للاطلاع على مستجدات العمل في ملفات عمل الحي، وانتظام التواصل مع المواطنين والتأكد من سرعة الخدمات المقدمة، حيث رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، وفوزي الوالي رئيس حي العرب.

وشدد محافظ بورسعيد، خلال اجتماعه مع العاملين بالديوان، على تكثيف أعمال النظافة والتجميل في الأحياء، وإزالة الإشغالات لفتح الشوارع أمام حركة المواطنين والسيارات، والحفاظ على المستوى الحضاري اللائق والذي يتناسب مع طبيعة المشروعات الخدمية العملاقة، وتكثيف الجهود والارتقاء بمستوى الأداء في الملفات المتعلقة بخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن حي العرب من أكثر الأحياء التي شهدت إقامة مشروعات خدمية على أعلى مستوى، وأهمها مشروعات الأسواق التي أصبحت تجذب الآلاف من أبناء بورسعيد وزوارها.

وتفقد اللواء عادل الغضبان، سير العمل بالمركز التكنولوجي لديوان حي العرب، مؤكدًا أهمية تقديم سبل الراحة للمواطنين ودقتها، وتكثيف الجهود والعمل المستمر على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في حي العرب.

كما التقى محافظ بورسعيد، العاملين بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام حي العرب؛ للتأكد من توفير كل سبل الراحة للموظفين التي تحقق بيئة أفضل من العمل، والتقى أيضًا عددًا من المواطنين للتعرف على آرائهم حول ما تشهده بورسعيد من تنمية في القطاعات كافة.

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