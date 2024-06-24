حبس المتهم بسرقة معرض إلكترونيات بأبو النمرس 4 أيام

قررت جهات التحقيق في الجيزة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة حقيبة بها مبلغ مالى، من داخل معرض للأجهزة الكهربائية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب المغافلة، وأرشد عن جزء من المبلغ المستولى عليه وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.

وطالبت النيابة، الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.