الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشيلسى وبايرن ميونخ يتنافسان على ضم موهبة برشلونة

مارك جويو
مارك جويو

يتنافس ناديا تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني على خطف إحدى المواهب في برشلونة خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في ظل مواصلة الأندية الأوروبية محاولاتها لإبرام صفقات مميزة لتدعيم صفوفها في الميركاتو الصيفي، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد 2024-2025.

تشيلسي وبايرن ميونخ يتنافسان على ضم موهبة برشلونة

وفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن ناديي تشيلسي وبايرن ميونخ يرغبان في التعاقد مع الشاب مارك جويو، مهاجم برشلونة.

وأكد الصحفي "فابريزيو رومانو" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن تشيلسي في مفاوضات متقدمة للغاية مع وكلاء مارك جويو، بينما دخل مسئولو بايرن ميونخ سباق التنافس على ضم اللاعب بشكل قوي.

وكان قد تم تصعيد الشاب مارك جويو، صاحب الـ18 عامًا، إلى الفريق الأول لنادي برشلونة منذ فترة.

ويمتلك مارك جويو شرطًا جزائيًا في عقده مع برشلونة يبلغ قيمته 6 ملايين يورو مقابل رحيله عن الفريق الكتالوني.

في المقابل، يسعى نادي برشلونة لتجديد عقد مارك جويو، ورفع قيمة الشرط الجزائي، لتحصينه من أطماع كبار الأندية الأوروبية.

من جانبه، لم يحسم الشاب مارك جويو موقفه النهائي بشأن مستقبله، ولكنه قد يوافق على الرحيل وخوض تجربة جديدة مع نادٍ آخر.

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وشارك مارك جويو في 7 مباريات مع فريق برشلونة الأول، سجل خلالهم هدفين.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للشاب الإسباني مارك جويو رفقة برشلونة في 30 يونيو 2025.

يذكر أن فريق برشلونة قد أنهى الموسم المنصرم 2023-2024، بالتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة، خلف غريمه ريال مدريد المتصدر وحامل اللقب بفارق 10 نقاط.

تشيلسى بايرن ميونخ برشلونة الميركاتو الصيفي مارك جويو

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