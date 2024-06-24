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محمد الباز

تنسيق التمريض 2024 محافظة المنوفية.. وشروط الالتحاق بها

تنسيق التمريض 2024
تنسيق التمريض 2024 محافظة المنوفية

تنسيق التمريض 2024 محافظة المنوفية من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل البحثي وذلك من قبل الحاصيلن على الشهادة الإعدادية بالمحافظة والراغبين في الالتحاق العام المقبل 2024-2025 بمدارس التمريض كبديل عن عن الثانوية العامة.

تنسيق التمريض 2024 محافظة المنوفية

يبحث الطلاب عن تنسيق التمريض 2024 محافظة المنوفية منذ اعتماد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تنسيق القبول بالمدارس الثانوية والفنية والخدمات لخريجي المدارس الإعدادية والتي من المتوقع أن يتم الاعتماد عنه خلال الأيام المقبلة حيث يخضع الطلاب لاختبار قدرات لمعرفة مدة قدرته على الدراسية والعمل في تلك المهنة مستقبلا.

يذكر أنه كان الحد الأدنى للإلتحاق بمدارس التمريض هذا العام نحو 255 درجة بالإضافة إلى قواعد القبول في المنوفية والتي تحق للطالبات اختيار المدارس الأقرب لمحل سكنها جغرافيا ولا يجوز التقديم في أكثر من مدرسة في نفس الإعلان على أن يتم يخضع الطالب للاختبار قبل القبول النهائي.

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شروط الالتحاق بمدارس التمريض 2024 في المنوفية 

تتلخص شروط الالتحاق بمدارس التمريض 2024 في المنوفية فيما يلي:-

  • أن يكون الطالب رمصري الجنسية وحسن السير والسلوك.
  • أن يكون الطالب من أبناء المحافظة.
  • لا تزيد الأعداد المقبولة بالفصل الواحد عن 30 طالب وطالبة.
  • التعهد بالتفرغ التام بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة عليه من ولي الأمر.
  • الإقرار بعدم الزواج طوال فترة الدراسة.
  • الحصول على درجات الأحد الأدني للقبول في مدارس التمريض بالمحافظة.
  • ألا تكون بطاقة الرقم القومي لمن لديه الولاية التعليمية محدثة أقل من عامين.
  • يتم الحد الأدمي بعد الانتهاء من أعمال التنسيق على أن يتم الإلتزام في القبول بالمحاميع الأعلى.

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