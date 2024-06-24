لائحة "كاف": من حق الزمالك المشاركة فى الكونفيدرالية بشكل قانونى 100%

شهد الشارع الرياضي المصري حالة كبيرة من الجدل في الساعات الأخيرة بشأن عدم أحقية الزمالك بالمشاركة في الكونفيدرالية بنسختها المقبلة 2024 /2025، على خلفية أزمة مستحقات المغربي خالد بوطيب، وما تبعها من قرار إيقاف القيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وجاءت تصريحات حرمان الزمالك من المشاركة في بطولة الكونفيدرالية على لسان أكثر من مسئول في الرياضة المصرية، وعلى رأسهم أحمد دياب، رئيس رابطة أندية الدوري.

ويشترط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، للمشاركة في بطولاته القارية، الحصول على التراخيص اللازمة للمشاركة من قبل "كاف"، علمًا بأنه للحصول عليها يجب ألا يكون النادي قد صدرت ضده أحكام في قضايا مع لاعبين أو أندية ممارسة أو إيقاف قيد حتى 31 مارس 2024، وهو ما لم يفطن إليه المسئولون فيما يتعلق بأزمة "بوطيب" مع الزمالك، إذ أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قراره الرسمي بإيقاف قيد القلعة البيضاء في أزمة مستحقات اللاعب المغربي، بتاريخ 29 أبريل الماضي، أي بعد 31 مارس بحوالي شهر، وبالتالي لا ينطبق المنع على الزمالك في نسخة الكونفيدرالية المقبلة، ولكن حال عدم حل الزمالك الأزمة قبل 31 مارس 2025 سيتم حرمان الزمالك من المشاركة في البطولات القارية في النسخة بعد المقبلة 2025 /2026.

نص لائحة التراخيص الخاصة بـ"كاف"

«وفقًا للائحة التراخيص الخاصة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فإن أي ناد صدرت ضده أحكام في قضايا مع لاعبين أو أندية أخرى، أو إيقاف قيد حتى شهر 31 مارس الماضي، ستكون أمامه فرصة 3 أشهر لتسوية النزاع القانوني أي حتى نهاية شهر يونيو الجاري، وإلا يتم منع النادي من الحصول على الترخيص، وبالتالي يتم منعه من المشاركة في البطولات الإفريقية».

خطاب المصري يعزز موقف الزمالك بخوض بطولة الكونفيدرالية

وما يؤكد صحة موقف الزمالك خطاب آخر مرسل من إدارة تراخيص الأندية بـ اتحاد الكرة في 4 يونيو الجاري، موجه إلى إدارة النادي المصري البورسعيدي، والذي يوضح خلاله أن شروط منح التراخيص اللازمة لأي ناد للمشاركة في البطولات الإفريقية، تقتضي ألا يكون النادي قد صد ضده قرار من هيئة أو جهة أو محكمة رياضية، قبل 31 مارس 2024، حتى يمكن منحه الرخصة في ذلك الموسم.

