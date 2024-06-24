وزير الرياضة يجتمع بـ "حسين لبيب" رئيس الزمالك لحل أزمة مباراة القمة 128

يجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وذلك لحل أزمة إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الـ27 من بطولة الدوري الممتاز.

وكان اجتماع مجلس إدارة الزمالك قد انتهى بالإجماع بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي، كما قرر المجلس تشكيل لجنة تحت مسمى لجنة إدارة الأزمات تكون مسئولة عن الأزمة مع رابطة الأندية والمستجدات الكاملة في الساعات المقبلة.

ويحاول وزير الرياضة الخروج من أزمة عدم خوض الزمالك مباراته أمام الأهلي إلى بر الأمان، لكي يلعب الفريقان المباراة، نظرا لشعبية اللقاء.

يذكر أن فريقي الكرة في الأهلي والزمالك، يستعدان لخوض المباراة دون النظر لما يحدث من تداعيات للموقف، تحت القيادة الفنية للسويسري مارسيل كولر مدرب المارد الأحمر، والبرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفارس الأبيض.

أحمد سالم: الزمالك يتمسك بموقفه لحين تحقيق مطالبه

وكان أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، قد أكد تمسك إدارة الأبيض بموقفها المعلن خلال الأيام القليلة الماضية حتى آخر لحظة.

وقال سالم إن نادي الزمالك موقفه واضح بأنه لن يخوض أي مباريات جديدة، حتى استكمال مواجهات الدور الأول من بطولة الدوري المصري.

وأضاف: الزمالك ليس خارج المنافسة على بطولة الدوري كما يقال، ونحن نرفض هذه النغمة بشكل تام، وأشار إلى ضرورة احترام النادي وجماهيره.

وتابع: “الزمالك فريق كبير ومطالبنا مشروعة، والأهلي ليس طرفًا في الأزمة، مطالبًا بضرورة وضع جدول مباريات طبيعي مثل جميع بلاد العالم”.

وواصل: "التفاوت الذي يحدث في بطولة الدوري لا يوجد في أي مسابقة بالعالم، نريد لعب المؤجلات بنفس ترتيبها، ونسأل لماذا لا تلعب بنفس الترتيب الموضوع منذ البداية"

وأتم حديثه: "ننوي التقدم بشكوى رسمية ضد ثروت سويلم، عضو مجلس الرابطة، بعد الإساءة لنادي الزمالك، فهو انحرف في حديثه بشكل غير محايد ضد الزمالك مثل أي مشجع، وليس بصفته كمسئول، ونحن نرفض حديثه جملة وتفصيلًا.