موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 يشكل محطة انتظار واهتمامًا كبيرين بين طلاب وطالبات المدارس الثانوية الفنية، بالتزامن مع انتهاء الامتحانات التحريرية قبل إجازة عيد الأضحى المبارك واقتراب نهاية آخر الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي نهاية الأسبوع الحالي.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن طلاب الدبلومات الفنية لعام 2024، بمختلف الأقسام سواء الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية والتكنولوجية التطبيقية، سينهون امتحاناتهم العملية والمعملية والتقييم النهائي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يتم اعتماد نتائج الدبلومات الفنية لعام 2024 برقم الجلوس في بداية شهر يوليو من العام ذاته، ومن المخطط أن يتم الإعلان الرسمي عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 وقائمة الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية بعد انتهاء عمليات التصحيح والتقييم وجمع الدرجات.

ومن المفترض أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بعد إتمام عمليات التصحيح والمراجعات الكاملة للدرجات ورصد النتائج، سيتم اعتمادها رسميًا.

ومن المعتاد أن تُعلن مديريات التعليم عن نتائج طلاب الدبلومات الفنية في الأوقات المحددة كل عام بعد ذلك، ستتاح الفرصة للجميع للاستعلام عن نتيجتهم برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني التي تشمل جميع محافظات مصر.

وبدء الطلاب المشاركون في امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2024 الامتحانات التحريرية في 25 مايو 2024، بينما أجريت الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي اعتبارًا من 8 يونيو 2024.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

يمكنك الآن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس للدبلومات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية والتكنولوجية التطبيقية، فور اعتمادها رسميًا، من خلال زيارة بوابة نتائج التعليم الفني واتباع الخطوات التالية: