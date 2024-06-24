الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باليه أوبرا القاهرة يجسد قصة "جيزيل" ما بين الحب والخيانة على المسرح الكبير

جانب من العرض
جانب من العرض

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، 4 عروض للباليه الكلاسيكي الرومانسي الشهير "جيزيل" لفرقة باليه أوبرا القاهرة من إخراج مديرها الفنى أرمينيا كامل، تصميم جان كواريللى وجوليس بيرروت وعبد المنعم كامل، الإضاءة ياسر شعلان والديكور محمد الغرباوي وذلك فى الثامنة والنصف مساء أيام الخميس والجمعة ٢٧ و٢٨ يونيو والإثنين والثلاثاء ١ و٢ يوليو على المسرح الكبير، وذلك فى إطار إهتمام الثقافة المصرية بإحياء وتقديم كنوز الفنون الكلاسيكية العالمية.

4 ليالى للباليه الكلاسيكي الرومانسي "جيزيل"  بالأوبرا

يضم الباليه فصلين وكتب  نصه الدرامي الفرنسيان تيوفيل جوتهيو وجول سان جورج، ووضع موسيقاه أدولف آدم مستلهمًا من الفلكلور السلافي وأعمال الكاتب الفرنسي الكبير فيكتور هوجو.

باليه أوبرا القاهرة يجسد قصة "جيزيل" مابين الحب والخيانة على المسرح الكبير

يجسد الباليه فى إطار تراجيدي رومانسي قصة فتاة ريفية بسيطة تُدعى"جيزيل" تقع في حب شاب نبيل يُدعى ألبرت الذي يتظاهر بأنه فلاح بسيط وشخصية هانز الذي يسعى للفوز بقلبها، وتكتشف جيزيل حقيقة ألبرت وخطبته  لفتاة أخرى مما يتسبب في انهيارها وموتها من الحزن وفي الفصل الثانى تتحول جيزيل إلى واحدة من الأرواح المعروفة باسم "الويليس"، وهم أرواح الفتيات اللواتي توفين بسبب الحب الضائع ويسعين للإنتقام من الرجال الذين ظلموهن ولكن  بفضل حبها الصادق لألبرت تسعى جيزيل إلى حمايته من مصير محتوم بين يدي الويليس.

يعد باليه "جيزيل" واحداً من أشهر الأعمال في تاريخ الباليه الكلاسيكي حيث عرضته  لأول مرة فرقة باليه المسرح الملكى الأكاديمى للموسيقى عام 1841 في باريس ثم انتقل إلى بريطانيا  ليعرض على مسرح هير ماجيستى بعدها نشرت فرقة البولشوى الروسية العرض الذى لعبت فيه الباليرينا الشهيرة الينا اندريانوفا دور البطولة وجذبت إليه الأضواء بشدة ،كما يعتبر هذا الباليه مثالًا رائعًا للباليه الرومانسي في القرن التاسع عشر، وقد أصبح منذ ذلك الحين جزءًا أساسيًا من ريبورتوار  العديد من فرق الباليه العالمية.

وتعتبر هذه العروض فرصة رائعة لعشاق الباليه للاستمتاع بهذا العمل الكلاسيكي الذي يجمع بين الدراما والموسيقى الراقية والأداء الرائع لفرقة باليه أوبرا القاهرة.

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