الأنبا باسيليوس يتفقد أعمال بناء كنيسة القديس بطرس بالمنيا الجديدة

تفقد اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أعمال بناء كنيسة القديس بطرس، بالمنيا الجديدة، وقدم الأب المطران كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، كما تابع راعي الإيبارشية آخر مستجدات عمليات البناء.

وجاء ذلك بجانب قداس تكريم شمامسة الإيبارشية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا، وشارك في الصلاة الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وبعض كهنة الإيبارشية، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الشماس جوهرة الكنيسة التي تلمع وتضيء"، مؤكدًا أهمية دور الشمامسة، في خلق جو روحي أثناء الصلوات المختلفة.

وفي ختام القداس، كرم الأب المطران شمامسة رعايا الإيبارشية، مشددًا ضرورة نقل خبراتهم، وتشجيع الشمامسة، على حفظ الألحان الكنسية.

كما ترأس نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، قداس عيد أم المحبة الإلهية، شفيعة الإيبارشية، وذلك بكنيستها، بأسيوط.

شارك في الصلاة عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، حيث شكر صاحب النيافة غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وآباء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، الذين حرصوا على تهنئة شعب الإيبارشية، بهذه المناسبة.

كذلك، شكر الأنبا دانيال الآباء الكهنة، رعاة كنائس الإيبارشية، على مجهوداتهم المبذولة، كما ألقى نيافة المطران عظة الذبيحة الإلهية حول "مريم العذراء.. الروح القدس والكنيسة".

وخلال القداس الإلهي أيضًا، منح الأب المطران الدرجة الإنجيلية لاثنين من شمامسة الإيبارشية هما: الشماس حسام مهدي، والشماس باسم أمجد.

وترأس ايضا، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة السجدة، وقداس عيد العنصرة، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بغيط العنب، بالإسكندرية.

شارك في الصلاة القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، والأب ميشيل شفيق، راعي الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الروح يجعلنا كنيسة".

وأكد الأب المطران أن الروح القدس، الذي حل على التلاميذ، أعطاهم أن ينفذوا مشروعه، وليس مشروعهم، في سبيل توطيد ملكوت الله.