الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى مولد يوحنا المعمدان

الكنيسة البيزنطية
الكنيسة البيزنطية

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى مولد النبي الكريم والسابق المجيد يوحنّا المعمدان.

وبهذه المناسبة، القت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها: 

ستة أشهر قبل ميلاد المسيح، يوماً بيوم، تعيد الكنيسة المقدسة لمولد سابقه يوحنا المعمدان. ولد يوحنا، على ما يظن، في قرية عين كارم. وبميلاده زال عار العقر عن زخريا أبيه واليصابات أمّه. 

وبعد ثمانية أيام ختن الصبيّ فدعي يوحنا، على نحو ما سماه الملاك عندما ظهر لأبيه عن يمين مذبح البخور. وبذلك انحلّت عقدة لسان زخريا وانشد في نشوة الإلهام والغبطة :"مبارك الرب اله إسرائيل.

ونشأ الطفل يكتنفه حنان أبويه الشيخين، ولكنه ما عتَّم إن اعتزل الناس والبيت الأبوي، وانفرد في براري اليهودية الخاوية، منقطعاً لعبادة الله بالتأمل والصلاة والعيش الشظيف استعداداً للرسالة العظمى التي انتدبه الله إليها.

إنّه لحقّ أنّ ولادة هذا الطفل كانت مدعاةَ فرحٍ للكثيرين، ولا تزال هكذا حتّى اليوم. هذا الطفل الذي أُعطِيَ لوالدَيه في شيخوختهما، جاءَ يحملُ إلى عالمٍ يشيخُ نعمة ولادة جديدة. إنّه لَمِنَ الجيّد أن تحتفل الكنيسة بذكرى هذه الولادة، الثمرة المدهشة للنعمةِ التي أذهَلَتْ الطبيعة.

أمّا بالنّسبة إليّ، فإنّ هذا "السِّراجَ المُوقَدَ المُنير"  المُختار لإنارة العالم يَحمِلُ بِمَولِدِهِ فرحًا جديدًا لأنّني بِفَضِلِهِ تعرَّفتُ إلى النور الّذي "يَشرِقُ في الظُّلُمات ولَم تُدرِكْه الظُّلُمات" . أجل، إنّ مولد هذا الطفل يحملُ إليَّ فرحًا لا يوصَف، لأنّه مصدر خيراتٍ كبيرةٍ للعالم. فهو أوّل مَن ثقَّفَ الكنيسة، وبدأ بتنشئتها على التوبة، وحضَّرَها من خلال العماد؛ وبعد أن انتهى من تهيئتِها على هذا الشكل، سلَّمَها للرّب يسوع المسيح وضمَّها إليه  لقد علَّمَها كيفيّة العيش في الزهد، وبموته منَحَها القوّة على الموت بشجاعة. بهذا كلِّه، أعدّ يوحنّا "لِلرَّبِّ شَعباً مُتأَهِّباً" .

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

مع بدايته.. البابا شنودة مدافعًا عن قانونية صوم الرسل: هو الأقدم

الأنبا باخوم يترأس قداس عيد العنصرة بالإسكندرية

في أول أيامه.. كيف تُحدد الكنيسة موعد بدء ومدة صوم الرسل

حدث في مثل هذا اليوم.. انعقاد المجمع المسكونيّ الثالث في أفسس 431

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القديسة الشهيدة أغربيني

الكنيسة البيزنطية تحتفل بعيد زيارة العذراء لأليصابات

بعد ختام الخماسين.. الأقباط يحتفلون بصوم الرسل غدًا

مع احتفالات العنصرة.. ما هى السجدة وأنواعها وطقوسها؟

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

أحمد موسى يكشف حقيقة إقامة مباراة الأهلى والزمالك غدًا (فيديو)

أول رد من الأهلي على قرار انسحاب الزمالك من القمة

كلام نهائى.. الزمالك يرفض المشاركة فى القمة 128 أمام الأهلى

«كنا نتمنى ألا نغيب».. الزمالك يعلن انسحابه أمام الأهلى فى القمة 128

عاجل.. رابطة الأندية تخطر الأهلى بالموقف الرسمى من لقاء القمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبري: نتنياهو سيزور غلاف غزة للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"