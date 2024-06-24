الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة اللاتينية تحتفل بميلاد القديس المعمدان

جريدة الدستور

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى الاحتفال بميلاد القدّيس يوحنّا المعمدان، وعن هذه الواقعة يقول الانجيل ان أليصابات، فلما تم زمان ولادتها وضعت ابنا. فسمع جيرانها وأقاربها بأن الرب رحمها رحمة عظيمة، ففرحوا معها. وجاؤوا في اليوم الثامن ليختنوا الطفل وأرادوا أن يسموه زكريا باسم أبيه. فتكلمت أمه وقالت: (لا، بل يسمى يوحنا) قالوا لها: ( ليس في قرابتك من يدعى بهذا الاسم). وسألوا أباه بالإشارة ماذا يريد أن يسمى، فطلب لوحا وكتب ( اسمه يوحنا) فتعجبوا كلهم. فانفتح فمه لوقته وانطلق لسانه فتكلم وبارك الله.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: ستطيع يوحنّا المعمدان بحقّ أن يقول عن الربّ مخلّصنا: "لا بُدَّ له مِن أَن يَكبُر. ولا بُدَّ لي مِن أن أَصغُر"  لقد تحقّق هذا الإقرار في هذا الوقت بالذات: عند ميلادالمسيح، طالت الأيّام؛ أمّا بالنسبة ليوحنّا فقد قصُرت... عندما ظهر المخلّص، طال اليوم بدون شكّ؛ لقد تراجع في اللحظة الّتي وُلد فيها آخر نبيّ لأنّه مكتوب: "دامَ عَهْدُ الشَّريعَةِ والأَنبِياءِ حتَّى يوحَنَّا"  كان من المحتّم أنّ يتوقّف حكم الشريعة بدّأت نعمة الإنجيل بالّلمعان؛ فقد تلى مجد العهد الجديد نبوءة العهد القديم.

قال الإنجيليّ عن ربّنا يسوع المسيح: " كان النُّورُ الحَقّ الَّذي يُنيرُ كُلَّ إِنْسان آتِياً إِلى العالَم" . ففي الوقت الّذي غشّى فيه طول الليل النهارَ بكامله، أشرق في الظّلمات مجيءّ الربّ فجأة. فإن كان ميلاده قد طرد ظلمات خطايا البشريّة، فقد أنهى مجيئه الليل وجلب للبشر النور والنهار.

قال الربّ أنّ يوحنّا المعمدان هو سراج: " كانَ يوحَنَّا السِّراجَ المُوقَدَ المُنير" . يبهت ضوء المصباح عندما تلمع أشعّة الشمس؛ يخفت ضوء السّراج، منهزمةً ببهاء أشعّة أكثر لمعانًا. أيّ إنسان مفكّر يحتاج إلى مصباح في وضح النهار...؟ من يأتي بعد ليتلقّى معموديّة يوحنّا الّتي هي للتوبة، في حين أنّ معمودية الرّب يسوع تجلب الخلاص؟  

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