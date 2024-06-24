68 مليون جنيه لتمويل 3699 مشروعًا في 22 محافظة خلال عامين

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريرًا حول متابعة جهود صندوق التنمية المحلية منذ توليه مسؤولية الوزارة في عام 2022 وحتى يونيو الجاري، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لزيادة فرص العمل للمرأة والشباب على مستوى القرى والمراكز في جميع المحافظات.

وأعلن اللواء هشام آمنة، أن صندوق التنمية المحلية تمكن خلال عامين من 2022 وحتى 2024 من تمويل 3699 مشروعًا بإجمالي استثمارات حوالي 68.2 مليون جنيه، منها حوالي 57 مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين، و11.2 ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات، وذلك في 22 محافظة وهي: الجيزة، القليوبية، المنيا، الدقهلية، سوهاج، الوادي الجديد، المنوفية، قنا، الشرقية، الإسماعيلية، أسوان، البحر الأحمر، بني سويف، دمياط، أسيوط، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، بورسعيد، الفيوم، شمال سيناء، ومطروح.

وأشار إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

التوسع في جهود صندوق التنمية المحلية

وأكد وزير التنمية المحلية، أن منذ توليه المسؤولية وهو يولي دعمًا كبيرًا لزيادة نشاط والتوسع في جهود صندوق التنمية المحلية باعتباره أحد أهم آليات العمل الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة لتدعيم التنمية الاقتصادية في الريف المصري، وتتحدد أهداف الصندوق في دعم اقتصاديات القرية من خلال المساهمة في تصنيع الريف، والمساهمة في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية، ورفع المستويات المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية القروية، والتوسع في إقامة المشروعات المدرّة للدخل وتنويع مصادر الدخل المحلي.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن التقرير أشار إلى أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق بتنفيذ 641 مشروعًا باستمارات 10.4 مليون جنيه، يليها محافظة أسوان بـ480 مشروعًا بقروض 8 ملايين جنيه، ثم الدقهلية بـ355 مشروعًا بقروض 6.4 مليون جنيه، ثم محافظة الغربية بـ291 مشروعًا باستثمارات حوالي 3.7 مليون جنيه، ثم محافظة المنوفية بـ233 مشروعًا باستثمارات 5.5 مليون جنيه، مؤكدًا أن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير "حياة كريمة" للمواطنين تزامنًا مع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن بجميع المحافظات.

تمكين المرأة اقتصاديًا

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن الصندوق يولي اهتمامًا بالغًا لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصرى في خطته على مدار عامين ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها، ومن ثمَّ، استطاع الصندوق تكثيف نشاطه، حيث إن إجمالي عدد المشروعات التى مولها للمرأة منذ بدء العام المالي الحالي فى 2022 وحتى يونيو 2024 بلغت 2395 مشروعًا بنسبة 64.8% من إجمالى المشروعات التي مولها، كما أن النسبة وصلت 89.5% في محافظة أسيوط، وبلغت حوالي 81% بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن الصندوق تمكن من توفير التمويل للسيدات المعيلات لتنفيذ مشروعاتهن ودعمهن بتسويق منتجاتهن من خلال بعض المعارض ومتابعة المستفيدات وتقديم الدعم الفني لهن.