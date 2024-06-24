شعبة الذهب: إقبال كبير على شراء المشغولات الذهبية خلال موسم الصيف

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً اليوم بنسبة تراوحت بين 2-3% بعد تغيير سعر صرف الدولار. وصرح لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرف التجارية، بأن هناك اقبالاً كبيراً على شراء المشغولات الذهبية خلال فترة الصيف، مع زيادة عدد الشباب المقبلين على الزواج. وأوضح أن تحديد أسعار الذهب يعتمد على عاملين، الأول هو سعر الصرف والثاني هو سعر الأوقية عالمياً.

وأكد نائب رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حيث بلغ 48.5 جنيه، أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بنسبة تتراوح بين 2-3% لدى محلات الصاغة اليوم، حيث سجل سعر عيار 21 حوالي 3160 جنيهًا، في حين استقر سعر أوقية الذهب عالمياً عند 2325 دولار.

وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن من يقومون بشراء الذهب ينقسمون إلى فريقين، الأول يشترون المشغولات الذهبية سواء المقبلين على الزواج أو من يريد اقتناء المجوهرات للزينة، والشق الآخر عملاء البنوك والمستثمرون الذين يقومون بالمفاضلة بين شراء شهادات الادخار أو الاستثمار في البنوك واقتناء سبائك الذهب والجنيهات، وجزء منهم أيضاً يستثمرون أموالهم في البورصة.

وعن أسعار الذهب، قال إن عيار الذهب 24 سجل نحو 3611.5 جنيها، وعيار الذهب 21 سجل نحو 3160 جنيها، وعيار الذهب 18 سجل نحو 2708.5 جنيها، وعيار الذهب 14 سجل نحو 2106 جنيها، وسعر الجنيه الذهب سجل 25280 جنيها، وسعر أوقية الذهب سجلت نحو 2325 دولار.

وقال إن الشعبة ستعقد اجتماعًا لمناقشة تمديد المحاسبة الضريبية مع مصلحة الضرائب يوم 3 يوليو المقبل، ومناقشة ما يستجد من أعمال على أجندة الاجتماع الشهري بالاتحاد العام للغرف التجارية، مشيرًا إلى أن هذه الفترة ستشهد مزيدًا من النمو في صادرات مصر من الذهب.