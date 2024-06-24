الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لطلاب الثانوية العامة 2023.. ننشر جميع كلمات منهج اللغة الفرنسية قبل الامتحان غدا

طلاب
طلاب

يبحث طلاب الثانوية العامة عن أهم كلمات مادة اللغة الفرنسية ومن المفترض أن يخوضها غدا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤، وتنشر “الدستور” خلال التقرير التالي جميع كلمات المنهج.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورقة مفاهيم اللغة الفرنسية 2024 للثانوية العامة، وننشر تفاصيل ورقة المفاهيم لمادة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٤ حيث يمكنك تحميل ورقة المفاهيم من الرابط التالي 
https://moe.gov.eg//

ويشتمل امتحان الفرنساوي على 31 سؤال يتنوع بين المقالي والموضوعي، ويقدر مجموع درجات الامتحان بــ 40 درجة، وتوزيع الدرجات يأتي كالتالي: «2 سؤال مقالي مقدرين بــ 6 درجات - 29 سؤالا موضوعي بــ 34 درجة».

موعد عقد امتحان الفرنساوي للثانوية العامة 2024

وطبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2024، يؤدي طلاب الشعبتين الأدبي والعلمي، امتحان الفرنساوي يوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري، ويبدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر الطلاب في أداء امتحان الفرنساوي لمدة ساعتان، لينتهي في تمام الساعة 11 صباحًا.

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