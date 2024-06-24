الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

15 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية وعيار 21 بـ3160 جنيهًا

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية وتعليقات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي على مدار الأسبوع للحصول على رؤى حول التوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة المقبل.

15 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب 

 أسعار الذهب ارتفعت بنحو 15 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي "ختام تعاملات الأسبوع"، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3160 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 5 دولارات لتسجل 2325 دولارًا. 

عيار 24 اليوم 

وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 3611 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2709 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 25280 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنسبة 0.2%، وبقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3140 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3145 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.6%، وبقيمة 13 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2333 دولارًا، وتراجعت إلى مستوى 2307 دولارات، ثم ارتفعت إلى مستوى 2368 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2320 دولارًا.

وأظهرت بيانات اقتصادية، ارتفاع نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 26 شهرًا في يونيو وسط علامات على انتعاش التوظيف، ما دفع الدولار إلى أعلى مستوياته في نحو 8 أسابيع.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق صدور بعض التقارير الاقتصادية الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي، ومطالبات البطالة الأولية، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهو المقياس المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي للتعرف على معدلات التضخم

أسعار الذهب أسعار الذهب بالأسواق التضخم الأمريكية صدور بيانات الاقتصادية

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