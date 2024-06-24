الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس قائد ميكروباص وسائق معدية أبو غالب 15 يوما

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مركز إمبابة وكرداسة حبس قائد ميكروباص وسائق معدية أبو غالب المتسببين في غرق ١٦ فتاة وسيدة بمنشأة القناطر لمدة ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وصباح الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري، تلقت النيابة العامة إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص- على متنه خمس وعشرين فتاة من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر. هذا الحادث أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها. وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فوراً، وانتقلت لمكان وقوع الحادث، حيث تبين غرق إحدى عشرة فتاة وفقدان خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين. كما كشفت التحقيقات عن أنه في حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وذلك بسبب تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها، مما أدى إلى عودة الحافلة إلى الخلف. ولم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أدى إلى سقوط الحافلة في المياه. كما تبين من التحقيقات أيضًا أن رخصة تسيير المعدية انتهت منذ شهر أغسطس العام الماضي.

 

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تجديد حبس السائق والعمَّال المتسببين فى حادث معدية أبو غالب

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لدىّ شواهد جديدة.. ماذا قال محامي سائق ميكروباص معدية أبو غالب؟

 

وأمرت النيابة العامة بحبس قائديْ الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية. وجارٍ استكمال التحقيقات.

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