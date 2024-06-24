الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة 5 متهمين بغسل ملايين الجنيهات حصيلة الاتجار بالمخدرات

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت محكمة جنايات حدائق القبة، تأجيل محاكمة 5 بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، لجلسة 16 يوليو، وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وغسل الأموال بشراء عقارات وأراضى من أموال بيع المخدرات.

تأجيل محاكمة 5 متهمين بغسل ملايين الجنيهات حصيلة الاتجار بالمخدرات

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة فى المخدرات، عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات. 

امن القاهرة النيابة العامة حبس حادث محكمة محكمة جنايات حدائق القبة

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