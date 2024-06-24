الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف بالطب الشرعي

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة


يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني، للمتقدمين لشغل وظائف بمصلحة الطب الشرعي والذي عقده بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/
وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أعلن عن مسابقة لتلبية حاجة مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لتعيين عدد(81) في وظيفة معاون طبيب شرعي معملي، معاون طبيب شرعي ميداني، معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة، ووظيفة حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفى السادس (ب) وذلك وفقًا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة امام جهات القضاء وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 

 

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعتمد "8" مراكز تدريبية خلال مايو الماضي


انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من اعتماد وتجديد اعتماد "8" مراكز تدريبية خلال شهر مايو الماضي.
وتضم قائمة المراكز المعتمدة أو التي تم تحديد اعتمادها، مركز تدريب المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، مركز التدريب بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، مركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بديوان عام محافظة أسيوط، مركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بسوهاج، مركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بالجيزة، مركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بأسيوط، مركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بالفيوم، مركز تدريب الصرف بطنطا التابع للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.
من الجدير بالذكر، أن الجهاز يعتمد المراكز التدريبية إعمالًا لنص المادة رقم 7 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 والتي أناطت برئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتماد مراكز وهيئات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو تستعين بها في إطار العمل على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها.
كما يأتي أيضا تنفيذا لنص المادة رقم 18 من اللائحة التنفيذية رقم 1216 لقانون الخدمة المدنية التي أجازت لوحدات الجهاز الإداري للدولة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية كتقسيم تنظيمي داخل الوحدة بعد موافقة الجهاز ووفقًا للنظام الذي يصدر به قرار من رئيس الجهاز مع مراعاة عدد من إجراءات وضوابط الإنشاء التي يتعين على الجهاز معاينتها والتأكد من مراعاتها على النحو الصحيح..

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