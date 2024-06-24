الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز

المفوض العام للأونروا: 180 عاملا في الوكالة قتلوا و120 منشأة استهدفت منذ 7 أكتوبر

جريدة الدستور

قال فيليب لازريني المفوض العام للأونروا، إن مستويات الجوع الكارثية في أنحاء قطاع غزة من صنع الإنسان، مشيرًا أن الوكالة مستهدفة بهجمات متعددة والوكالات الإنسانية في غزة دفعت ثمنا باهظا.

وأضاف "لازريني"، أن إسرائيل تسعى لإنهاء عمليات الوكالة في قطاع غزة وإذا لم تتم مجابهتها ستستهدف جهات أخرى تابعة للأمم المتحدة، بحسب عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وأضاف المفوض العام للأونروا، أن 180 عاملا في الوكالة قتلوا و120 منشأة تم استهدافها منذ 7 أكتوبر وهناك محاولات لوقف عملنا في الأراضي الفلسطينية.

ونوه، أن هناك محاولات للقضاء على عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفًا أن التضييق المالي أثر على نوعية الخدمات وزيادة معاناة الفلسطينيين، وأن أكثر من 600 ألف طفل في غزة يعانون من الصدمة ومحرومون من الدراسة.

المفوض العام للأونروا فيليب لازريني الجوع القاهرة الإخبارية غزة

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