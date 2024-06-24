الاحتلال يكثف القصف على المنطقة الشرقية بمخيم البريج وسط غزة

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال الإسرائيلي يكثف القصف على المنطقة الشرقية بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، خلال فقرة "جولة المراسلين"، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف المنطقة الشمالية الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية.

ونوه، أن الاحتلال الإسرائيلي تسبب في استشهاد فلسطيني في قصف بالمدفعية الإسرائيلية استهدف المناطق الشمالية الشرقية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشار أن الاوضاع الإنسانية، تزداد سوء بسبب نقص الإمدادت الغذائية والطبية، فضلًا عن المجاعة التي يعيشها سكان شمال قطاع غزة، بسبب الحصار المفروض من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.