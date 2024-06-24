الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الهلال السعودى يجدد طلبه لضم رافينيا وبرشلونة يطلب 90 مليون يورو

رافينيا
رافينيا

جدد نادي الهلال السعودي الإسباني اهتمامه بالتعاقد مع البرازيلي رافينيا، جناح فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب رافينيا ضمن صفوف نادي برشلونة منذ انضمامه من نادي ليدز يونايتد الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي  تواصل مع رافينيا وأخبره برغبته في ضمه لصفوف الفريق للموسم المقبل.

وكان الهلال حاول ضم رافينيا خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية ولكن برشلونة رفض التخلي عنه مقابل 80 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة أن نادي برشلونة طلب 90 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات رافينيا في الميركاتو الجاري.

رافينيا شارك في 37 مباراة بقميص برشلونة منذ بداية الموسم الجاري في مختلف المسابقات، وسجل 10 أهداف وصنع 13 لزملائه في الفريق.

وذكرت موندو أن خورخي خيسوس، المدير الفني للهلال، أخبر رافينيا والمقربين منه أن راتبه في الهلال سيكون أكبر بكثير مما هو عليه في برشلونة لجذبه للانضمام للفريق.

وبدأ رافينيا مسيرته ضمن صفوف فريق آفي البرازيلي تحت 20 عامًا وانتقل منه لصفوف رديف فريق فيتوريا جيماريش البرتغالي في شتاء 2016، ثم انتقل للفريق الأول بالنادي في صيف العام نفسه ولعب موسمين للفريق قبل أن ينضم لفريق سبورتنج لشبونة ولعب له موسمًا ثم انتقل لنادي ستاد رين الفرنسي في صيف 2019 ولعب للفريق لمدة موسم قبل أن ينضم لفريق ليدز يونايتد في صيف 2020 وقضى موسمين مع الفريق الانجليزي قبل الانتقال لبرشلونة.

ولعب رافينيا 87 مباراة بقميص فريق برشلونة بجميع المسابقات منذ انضمامه للفريق وسجل 20 هدفًا وصنع 25 لزملائه في الفريق، وفي مجمل مسيرته لعب 333 مباراة وسجل 82 هدفًا وصنع 63.

الهلال السعودي رافينيا برشلونة الانتقالات الصيفية خورخي خيسوس

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