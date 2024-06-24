الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لطلاب الثانوية العامة 2024.. خطوات حل امتحان اللغة الفرنسية غدا

الثانوية العامة
الثانوية العامة

يستعد طلاب الثانوية العامة لخوض امتحانات اللغة الفرنسية غدا، ونرصد في التقرير التالي بعض النصائح الهامة عند بدء الامتحان، كالتالي:

-إعلم أنك اجتهدت وتعبت في المذاكره وربك لن يضيع تعبك ومجهودك لذا عليك بالهدوء التام والقراءة الجيدة لفهم الأسئلة والثقة وعدم الارتباك والبداية بالأسهل عليك، كذلك الاهتمام بورقة المفاهيم.

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نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة بعد انتهاء امتحان اللغة العربية

 
أولا سؤال الوثيقة:


نبدأ بسؤال الوثيقة التي أتوقع أن تكون من بين ثلاث موضوعات رئيسية  منها (الحديث عن فوز الأهلي مثلا ببطولة دوري أبطال أفريقيا أو الحديث عن رياضي مشهور، إما التسوق من سوبر ماركت وأقسامه ومنتجاته أو الأنشطة في الريف والمدينة).

 
ثانيا: سؤال المواقف 

عليك أن تحدد من سيتكلم وهل سيسأل أو يعطي معلومة  كي تحدد من الاختيارات المطلوبة إذا كنت هتختار جملة استفهامية أم خبرية.
 

ثالثا سؤال الجرامير.
لن يخرج من الأزمنة (المضارع والمستقبل القريب والماضي بنوعيه المركب والحديث 
وكذلك درس الضمائر الشخصية والأدوات (الإشارة والملكية والمعرفة والنكرة).
رابعا الإيميل 
عليك مذاكرة أدوات الاستفهام جيدا كي تعرف كيفية الإجابة  وكذلك ملاحظة التغيرات من مخاطب إلى متكلم.
 

خامسا الموضوع 
اهتم بعمل جمل بسيطة صحيحة كثيرة من خلال بعض الكلمات المحفوظة أو الموجودة في ورقة المفاهيم مع مراعاة زمن الموضوع مضارع ولا ماضي ولا مستقبل.

 

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا عالم، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.

 

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