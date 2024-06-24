الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2024 لجميع موظفي الدولة

جريدة الدستور

تفصلنا أيام قليله عن موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2024 حيث يتساءل الكثير من الأشخاص عن موعد الإجازات الرسمية خلال الشهر الجاري وحتى نهاية العام فيما تقدم "الدستور" خلال هذا التقرير كافة التفاصيل حول موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2024 وباقي إجازات 2024.

موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2024

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار بموعد إجازة ثورة 30 يونيو 2024 في جميع الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استثناء أعمال الامتحانات التي ستستمر في مواعيدها المحددة.

وجاء في القرار أن يكون يوم الأحد 30 يونيو 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في جميع الوزارات وشركات القطاع العام وذلك احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

وتتضمن الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2024 ما يلي:

  • الأحد، 30 يونيو 2024: بمناسبة ثورة 30 يونيو.
  • الاثنين، 8 يوليو 2024: بمناسبة رأس السنة الهجرية.
  • الثلاثاء، 23 يوليو 2024: بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952.
  • الاثنين، 16 أغسطس 2024: بمناسبة المولد النبوي الشريف.
  • الأحد، 6 أكتوبر 2024: بمناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973.

موعد إجازة 30 يونيو 2024.. أجندة العطلات الرسمية المتبقية في العام

بقرار من رئيس الوزراء.. الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة 30 يونيو

مواعيد إجازات شهر يوليو 2024

يوم الخميس 4 يوليو 2024، سيكون يومًا عطلة رسمية بديلًا عن يوم الأحد 30 يونيو، احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو، وفقًا للقرار الوزاري بترحيل الإجازات.

يوم الجمعة 5 يوليو 2024، يعتبر عطلة أسبوعية.ثورة 30 يونيو 

يوم السبت 6 يوليو 2024، يعتبر عطلة أسبوعية.

يوم الأحد 7 يوليو 2024، سيكون يومًا عطلة رسمية بمناسبة الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة والعام الهجري الجديد 1446 هـ.

يوم الجمعة 12 يوليو 2024، يعتبر عطلة أسبوعية.

يوم السبت 13 يوليو 2024، يعتبر عطلة أسبوعية.

يوم الجمعة 19 يوليو 2024، يعتبر عطلة أسبوعية.

يوم السبت 20 يوليو 2024، يعتبر عطلة أسبوعية.

يوم الخميس 25 يوليو 2024، سيكون يومًا عطلة رسمية بديلًا عن يوم الثلاثاء 23 يوليو، ذكرى ثورة 1952، وذلك وفقًا للقرار الوزاري بترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع.

يوم الجمعة 26 يوليو 2024، يعتبر عطلة أسبوعية.

يوم السبت 27 يوليو 2024، يعتبر عطلة أسبوعية.

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