الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس زراعة الشيوخ يدعو الحكومة للإسراع في مواجهة آثار ارتفاع درجات الحرارة على الزراعة

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الجبلى

قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة بشكل متزايد، تأتى نتيجة للتغيرات المناخية التى يشهدها العالم حاليا، مشيرا إلي وجود آثار سلبية لذلك علي العديد من القطاعات وفي مقدمتها القطاع الزراعي.

وأكد الجبلي، في تصريحات له اليوم، أن سرعة حدوث تلك التغييرات المناخية وظهور آثارها السلبية بشكل واضح، يتطلب منا الإسراع في مواجهة تلك الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة لاسيما في القطاع الزراعى نظرا لأنه يتعلق بالأمن الغذائى، وبالتالي يمثل قضية أمن قومى.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلي أن ارتفاع درجات الحرارة له آثار سلبية كبيرة على حجم إنتاج المحاصيل، حيث تتسبب في هلاك بعص المحاصيل وانخفاض إنتاج البعض وكذلك تتسبب في انتشار العديد من الحشرات وزيادة فرص تكاثرها وبالتالي تقضى أيضا بدورها علي المحاصيل من خلال نقل الأمراض إليها.

وتابع الجبلي، أيضا هناك تأثير سلبي لارتفاع درجات الحرارة علي الحيوانات من خلال إصابة الحيوانات بالإجهاد نتيجة الحرارة الشديدة ما يقلل فرص تناولها للغذاء، وبالتالي ضعف إنتاجها من اللحوم والألبان.

وأوضح، أن ملف التغييرات المناخية من الملفات التى تهتم بها القيادة السياسية حيث تعد مصر من أولي الدول المهتمة بذلك الملف، مستسهدا بتنظبم قمة المناخ في مصر، وعقد عدد من الاتفاقيات مع دول العالم بهدف مواجهة تلك الآثار السلبية للتغيرات المناخية في عدد من القطاعات.

وتابع، فيما يتعلق بالفطاع الزراعى سبق وناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ ذلك الملف، وتوصلت إلي عدد من التوصيات لمواجهة آثار التغييرات المناخية علي قطاع الزراعة.

وشدد النائب على ضرورة الإسراع في خطوات البحث العلمي وإجراء الدراسات الميدانية عن مخاطر التغيرات المناخية على القطاع الزراعى بشكل دقيق، والتوصل إلى نتائج بشأن أفضل الحلول لمواجهتها والتكيف معها، والتوصل إلي أصناف من المحاصيل تتحمل الحرارة الشديدة وملوحة المياه وظاهرة الصقيع والرطوبة.

لجنة الزراعة والري مجلس الشيوخ درجات الحرارة القطاع الزراعي التغييرات المناخية

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