مركز المسار للدراسات: إسرائيل مستمرة في ارتكاب المجازر لتصبح الحياة في غزة مستحيلة

قال نهاد أبو غوش، مدير مركز المسار للدراسات، إن قطاع غزة لم يتغير كثيرًا منذ أسابيع، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية العشوائية بالقصف والقتل والتدمير في كافة مناطق القطاع، بدون تحقيق أهدافها المعلنة، التي تتمثل في استعادة الأسرى أو القضاء على المقاومة أو وقف التهديد.

وأضاف أبو غوش، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الجنرالات الإسرائيليين، صرحوا أن الجيش الإسرائيلي تسبب في الكثير من الخسائر الداخلية في الاقتصاد وتماسك المجتمع الإسرائيلي ووحدته، إضافة إلى أثرها على مكانة إسرائيل الدولية في ضوء انتشار الجرائم اليومية.

الجيش الإسرائيلي تسبب في الكثير من الخسائر الداخلية

وأشار مدير مركز المسار للدراسات، إلى أن إسرائيل مستمرة في ارتكاب المجازر لتصبح الحياة في غزة مستحيلة، مشيرا إلى أن هذا ما قاله بنيامين نتنياهو في بداية الحرب سيحول مدينة الشرق غزة إلى مدينة للخراب والدمار.