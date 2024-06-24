الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملة مكبرة لإزالة أعمال المباني المخالفة بالعبور

إزالة أعمال المباني
إزالة أعمال المباني المخالفة

كلَّف المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز مدينة العبور، بشن حملة مُكبَّرة؛ لإزالة المباني المخالفة وفقًا لقانون البناء الحديث، وذلك تحت إشراف إدارتيِّ التنمية والأمن بالجهاز، بمعاونة شرطة التعمير، حيث تم شنَّ حملات ميدانية متتالية؛ لمواجهة مخالفات البناء والحفاظ على النسق المعماري للمدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

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 إزالة التعديات ومخالفات البناء بالعبور

وأسفرت الحملة عن تنفيذ وإزالة أعمال البناء المخالف ببعض القطع متمثلة في بناء زيادة عن النسب البنائية لغرف السطح، حيث تم إزالة أعمال البناء بالحي التاسع القطع التي تشمل: رقم 10 بلوك 1806 الحي التاسع، كما تم إزالة القطعة رقم ٣ بلوك ١٨٠٥٧، القطعة رقم ٥ بلوك١٨٠٧٤، 

كما تمت أعمال الإزالة بالقطعة رقم ٤ بلوك١٨٠٩٠، وإزالة القطعة رقم ١٩بلوك ١٨٠٧٠، كما تم تنفيذ إزالة البناء بالقطعة رقم ٦ بلوك ١٨٠٦٧، كما تم تنفيذ أعمال البناء بالقطعة رقم ١بلوك ١٨٠١٩، كما تم تنفيذ أعمال الإزالة بالقطعة رقم١٠بلوك ١٨٠٨٦، وكذلك تنفيذ أعمال إزالة المباني المخالفة القطع أرقام  ١٠١١-٢٥- ٣٤- ٣٥-٣٨ بلوك ١٨١٠٠ بيت الوطن بالحى التاسع.

ونفَّذت الحملة أعمال إزالة المباني المخالفة للقانون بالقطعة رقم 5 بلوك١٤٠١٠ الحي السادس، كما تم تنفيذ أعمال الإزالة بالقطعة رقم ١١١، والقطعة رقم ١١٢محلية ٥ج بالحي الأول. 

بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الإزالة بالقطعة رقم ٢٥ بلوك ١١٠١٧بمنطقة الـ ٨٠٠ متر بالحي الأول بعمل زيادة في غرف السطح وتقفيل بالبدروم، كما تم رصد مخالفة صب عدد ٢ بدروم مخالف للتراخيص بالقطعة رقم ١٢ بلوك  ١٥٠٦٤ بالحي السابع.

وشدد رئيس  جهاز مدينة العبور، على ضرورة تنفيذ حالات الإزالة، والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعُس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتًا إلى أن تلك الحملات مُستمرة بصفة يومية، وعلى مدار اليوم لإزالة أي تعديات في مهدها والعمل على التخلُص منها فورًا بنطاق المدينة، وعلى جميع المواطنين احترام جميع القواعد والقوانين المُنظمة للبناء وذلك حفاظًا على الممتلكات العامة والخاصة وعدم تعرضهم للمُساءلة القانونية.

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