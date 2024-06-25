لطلاب الثانوية العامة.. نصائح للتعامل مع التوتر داخل لجنة الامتحان

القلق والتوتر داخل لجنة الامتحان من الأمور الشائعة بين طلاب الثانوية العامة، إليك بعض النصائح العملية التي يمكن أن تكون مفيدة للطلاب في تقليل التوتر وتسهيل الأداء.

تعرف على شكل وبيئة الامتحان

أحد المصادر الرئيسية للتوتر في الامتحان هو الخوف من المجهول، لذا فإن فهم تنسيقات الامتحان ونوع الأسئلة المطروحة والبيئة العامة يمكن أن يساعد في تقليل القلق.

تطوير روتين يوم الاختبار

يمكن أن يساعد الروتين المنظم جيدًا في خلق شعور بالحياة الطبيعية في يوم الامتحان، ويمكن أن يشمل وجبة إفطار صحية أو تمرينًا خفيفًا أو ممارسة اليقظة الذهنية، والوصول إلى موقع الاختبار في وقت مبكر لتجنب أي اندفاع في اللحظة الأخيرة.

استخدم تقنيات الاسترخاء

أثناء إجراء اختبار التيسير الكمي، يمكنك أداء تمارين التنفس العميق في مقعدك للمساعدة في الحفاظ على حالة ذهنية هادئة، وأثناء الامتحان، خذ أنفاسًا قليلة قبل الإجابة لتمنح نفسك الوقت الكافي لفهم السؤال بشكل كامل وتقديم إجابة شاملة.

حافظ على عقلية إيجابية

حافظ على نظرة إيجابية أثناء الامتحان، فالقليل من التشجيع الذاتي وبعض التأكيدات الإيجابية يمكن أن يساعد في تعزيز ثقتك بنفسك والحفاظ على مستويات التوتر تحت السيطرة.

اعتن باحتياجاتك الجسدية

تذكر أن تأكل وتشرب الماء قبل الامتحان، وتستفيد من فترات الراحة المضمنة في عملية الاختبار لتمديد عضلاتك وترطيبها وإعادة التركيز، ويمكن أن يساعدك الحفاظ على تلبية احتياجاتك البدنية على تجنب الضغوطات الإضافية مثل الجوع أو العطش أو التعب التي يمكن أن تمنعك من أداء أفضل ما لديك.

خطة للاسترخاء بعد الامتحان

خذ وقتًا للاسترخاء والراحة بعد كل امتحان، إذ يوفر البحث والتطوير بعد الاختبار فترة راحة تشتد الحاجة إليها بعد أحداث الضغط العالي ويمكن أن تكون حافزًا إيجابيًا أثناء الدراسة وعند إجراء اختباراتك.

ويعد التوتر المعتدل جزءًا طبيعيًا من عملية الامتحان، لكن لا ينبغي أن يكون مرهقًا.