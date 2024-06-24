الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأقباط يحتفلون ببداية صوم الرسل بـ"خبرني يا يوحنا"

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم ببداية صوم الرسل، وقال مينا ألفي، المرنم القبطي من إيبارشية أسيوط، في تصريح خاص إن الأقباط يحتفلون بحلول صوم الرسل بالتراينم الشجية وأشهرها ترنيمة خبرني يوحنا.

وتقول الترنيمة: 

"خبرني يا يوحنا عن صدره الحنان وإزاي كنت بتسند راسك وفي أي مكان
جاوبني يالا وقوللي رد يوحنا وقال : دا صدره واسع واسع يساع كل الناس
وقلبه نابض نابض كل محبة واحساس مش لاقي زي صدره أتكي عليه في أمان
وإنت يا بطرس خبرني عن صخرة الإيمان وإزاي الرب أقامك من أعمدة البنيان
جاوبني يالا وقوللي رد بطرس وقال : دا أقامني في كنيسته رغم كل الإنكار
وضمني لعروسته في محفل الأبرار مش لاقي زيه صخرة تستندي في كل زمان
ويا توما تعال وقوللي الشك كيف كان وإزاي خلاك تؤمن لما رأيت بالعيان
جاوبني يالا وقوللي رد توما وقال : دا جرحه واضح واضح شفته مكان المسمار
وفي جنبه أسر الطعنه من حربة الغدار مش لاقي زي جروحه تدخلني للأعماق
وإنتوا يا كل الأحباء قولولي كمان وكمان عن ينبوع المحبة وعن فيض الحنان
رد التلاميذ وقالوا ما لم يخطر على بال : دي محبة قوية قوية أقوى حتى م الموت
ودي عيشة هنية هنية عربون حياة الملكوت مش ممكن ننسى أبداً صورته جوه البستان

وفي السياق، شرح الدكتور الأرشذياكون رشدي واصف بهمان، في كتاب التقويم القبطي وحساب الأبقطي (علم الأبقطي)، طريقة معرفة عدد أيام صوم الرسل.

وقال: نحدد اليوم الذي فيه عيد القيامة وكم يومًا مضى من الشهر، فإذا كان العيد في برمهات نأخذ باقي برمهات ونضيف إليه 45 يومًا فيكون المجموع عدد أيام صوم الرسل، وإذا كان العيد في برمودة نأخذ باقي برمودة ونضيف إليه 15 يومًا فيكون المجموع عدد أيام صوم الرسل.

وأعطى مثالا عن سنة 1705 ش، وقال ان العيد جاء في 22 برمودة، إذن 8 + 15 = 23 يومًا، إذن صوم الرسل يكون 23 يومًا.

واختتم: معروف أن مجموع أيام فطر الميلاد وصوم الرسل معًا 81 يومًا في السنة البسيطة أو 82 يومًا في السنة الكبيسة لذلك فإننا إذا أسقطنا عدد أيام صوم الرسل من 81 يكون الباقي هو عدد أيام الرفاع أي إفطار الميلاد، ولكن في السنة الكبيسة الأبقطية إما نضيف إلى الباقي من عدد 81 المذكور يومًا واحدًا (وهو الثامن والعشرون من كيهك) ليصح عدد أيام الإفطار، أي بدل ذلك نجعل الإسقاط للكبيسة من 82.

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