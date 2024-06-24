"فلنسبح الرب".. اللحن الذي تتغني به الكنائس طيلة فترة صوم الرسل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم ببداية صوم الرسل، وقال المرتل الكنسي عزت سمعان، في تصريح خاص ان لحن فلنسبح الرب هو اشهر الحان الكنيسة في فترة صوم الرسل اذ يقال طوال فترة الصوم.

وعن كلمات اللحن فهو يقول: فلنسبح الرب لأنه بالمجد تمجد. صعد إلى أعلى السموات وأرسل لنا الباراقليط روح الحق المعزي. آمين الليلويا جعل الإثنين واحدًا. أى السماء والأرض. صعد إلى أعلى السموات وأرسل لنا الباراقليط روح الحق المعزى. آمين الليلويا

تعالوا يا جميع الشعوب. لنسجد ليسوع المسيح. صعد إلى أعلى السموات وأرسل لنا الباراقليط روح الحق المعزى. آمين الليلويا هذا هو الله مخلصنا. ورب كل جسد (أو أحد). صعد إلى أعلى السموات وأرسل لنا الباراقليط روح الحق المعزى. آمين الليلويا ثالوث فى واحد وواحد فى ثالوث. الآب والإبن والروح القدس. روح الحق المعزى. آمين الليلويا

ومن جهته، قال الأنبا أغاثون أسقف مغاغة في مقالة له عن صوم الرسل، إن البعض يدعي أيضـًا فـي بعـض المصادر الكنسية "بصـوم التلاميذ"، وأما عن مدة الصوم فأوضح: أن الكنيسة قد حددت أن يبدأ صوم الرسل في الفترة من اليوم التالي لعيد العنصرة وحتى عيد استشهاد الرسولين بولس وبطرس.

وأما عن اختلاف مدة الصوم في الكنيسة، فيرجع السبب إلى إرتباط صوم الرسل بعيد العنصرة بالمرتبط بعيد القيامة الذي يشترط أن يأتي بعد الاحتفال بالفصح اليهودي، المعتمد على التقويم القمري غير الثابت لذلك تختلف مدة صوم الرسل والتي يجب ألا تقل عن 15 يوم ولا تزيد عن 49 يوما.

انه تحديد اليوم الذي فيه عيد القيامة وكم يومًا مضى من الشهر، فإذا كان العيد في برمهات نأخذ باقي برمهات ونضيف إليه 45 يومًا فيكون المجموع عدد أيام صوم الرسل، وإذا كان العيد في برمودة نأخذ باقي برمودة ونضيف إليه 15 يومًا فيكون المجموع عدد أيام صوم الرسل.