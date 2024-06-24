يتصدرهم مودريتش.. أنشيلوتى يُحدد قادة ريال مدريد فى الموسم الجديد

حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قادة الفريق في الموسم الجديد 2024-2025.

وكان ناتشو فرنانديز قائدًا لفريق ريال مدريد للمرة الأولى في الموسم المنصرم 2023-2024، خلفًا لزميله مارسيلو الذي عاد إلى الدوري البرازيلي، في حين قرر الألماني توني كروس اعتزال كرة القدم نهائيًا.

أنشيلوتي يُحدد قادة ريال مدريد في الموسم الجديد

ووفقًا لما ذكرته إذاعة "كادينا كوبييه" الإسبانية، فإن كارلو أنشيلوتي حدد القادة الجُدد لفريق ريال مدريد في الموسم المقبل.

وأكدت الإذاعة الإسبانية، أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، على رأس قائمة القادة الجدد للفريق الملكي.

يأتي ذلك بعدما بات لوكا مودريتش قريبًا من تجديد عقده مع ريال مدريد لمدة موسم إضافي.

وأضافت الإذاعة الإسبانية في تقريرها، أنه سيكون هناك نائبين لقيادة الفريق، وهما كارفاخال ولوكاس فاسكيز.

وكان ناتشو قد قرر الرحيل عن صفوف ريال مدريد في الصيف، من أجل الانضمام إلى فريق القادسية السعودي، فإن النادي الملكي يبحث عن قادة جدد للفريق.

يذكر أن ناتشو قد رفع كأس أكثر من بطولة مع ريال مدريد كقائد للفريق، وهي: الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني.

وشارك ناتشو في 45 مباراة مع ريال مدريد في جميع المسابقات خلال الموسم المنصرم 2023/ 2024، ولم يسجل خلالها أي هدف، بينما صنع هدفًا واحدًا في الدوري الإسباني.

وكان فريق ريال مدريد قد توّج بلقب الدوري الإسباني في الموسم المنصرم، بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 95 نقطة، متفوقًا على غريمه برشلونة صاحب الوصافة بفارق 10 نقاط.

كذلك حصد ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلّب على بروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين، سجلهما داني كارفاخال وفينيسيوس جونيور.