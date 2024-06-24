الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجي لديوان عام حي المناخ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، سير وانتظام العمل داخل المركز التكنولوجي لديوان عام حي المناخ، وذلك خلال زيارته لحي المناخ، لمتابعة انتظام سير تقديم الخدمات للمواطنين، حيث  التقى المحافظ بالعاملين بديوان عام حي المناخ، مشددًا على ضرورة الوعي بجهود التنمية وتطوير مستوى الأداء في المهام والملفات المتعلقة بالمواطن، ورافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والعميد نعمان على رئيس حي المناخ، وعدد من الجهات المختصة.

وتابع المحافظ مدى انتظام سير العمل في تقديم الخدمة للمواطنين داخل المركز التكنولوجي لحي المناخ، مطلعا على الموقف الحالي في تلقي طلبات التصالح من المواطنين على بعض مخالفات البناء، وحرص على التأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى، وشدد المحافظ على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطن وسرعة تقديم الخدمة، مشيدًا بالمستوى المتطور لنظم التشغيل وتقديم الخدمات بالمركز.

وحرص محافظ بورسعيد، خلال تفقده المركز على التعرف على آراء العاملين والمواطنين حول المركز وجودة الخدمات المقدمة، حيث أبدى الجميع إشادته بمستوى الخدمات وتطورها، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من تطوير مراكز التطوير التكنولوجى بالأحياء وميكنتها هو سرعة تأدية الخدمة للمواطنين بصورة لائقة وإنجازها في أقصر وقتٍ ممكن والارتقاء بمستوى الخدمة.

وخلال جولته بديوان عام حي المناخ، تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد  بحي المناخ، وذلك لمتابعة سير العمل في تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية وكل أنواع الأنشطة المتعددة.

والتقى المحافظ، العاملين بالمركز حيث أكد أهمية مواصلة تطوير مستوى الأداء والحفاظ على الشفافية والنزاهة وسرعة التواصل مع المواطن، كما حرص محافظ بورسعيد، على التعرف على آراء المواطنين خلال تواجدهم بالمركز للتعرف على مستوى الخدمات المقدمة وأداء العاملين بالمركز، وسرعة وسهولة تقديم الخدمة.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم عمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات فى جميع الأحياء ببورسعيد، كما تم تدريب العاملين بالمركز على أهمية الدقة في العمل وميكنة البيانات الخاصة برخص المحال والابتعاد عن الطرق النمطية والحفاظ على روح التعاون والمحبة بين العاملين بالمركز، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين فضلا عن سرعة تقديم الخدمة للمواطنين.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
بورسعيد إجراء جولة تفقدية حى المناخ تطوير تنمية

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