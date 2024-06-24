الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 2 في انقلاب سيارة أموال على حادث بإقليمي المنوفية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أصيب 2 في حادث انقلاب على الطريق الإقليمي بالمنوفية لسيارة نقل أموال على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، أمام قرية كفر الطراينة، قبل كارتة الطريق الخطاطبة.

وانتقلت فورًا قوة أمنية تابعة لمديرية أمن المنوفية لتأمين السيارة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف.

أُخطر اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، بالحادث من قبل مأمور مركز شرطة السادات.

وأكد شاهد عيان أن السيارة كانت تحمل ملايين الجنيهات وتم تأمينها وتطويق موقع الحادث بواسطة قوات شرطية حضرت فورًا.

وأفاد مصدر طبي مطلع أن السائق محمد مسعد، والمقيم في محافظة الغربية، أصيب بكسور وكدمات، بينما أُصيب المصاحب للسائق، عادل فرج، والمقيم في قويسنا، بكسور وكدمات أيضًا.

وانقلبت السيارة نتيجة انفجار الإطار الخلفي وكسر العمود الكردان، مما أدى إلى ارتفاعها على الخرسانة وانقلابها، حسب المعاينة الأولية للحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الحادث وتحرير المحضر اللازم على الفور.

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