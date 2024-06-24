الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخطيب يفتح تحقيقًا فى ضياع صفقة زين الدين بلعيد ويتابع تطورات أزمة القمة

الخطيب
الخطيب

حرص محمود الخطيب, رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، على متابعة آخر التطورات المتعلقة بأزمة مباراة القمة 128 أمام الزمالك التي شهدت أحداثh ساخنة من قبل إدارة الفارس الأبيض بشأن عدم خوض المباراة حتي هذه اللحظة.

وكشف مصدر مسئول, لـ"الدستور"، أن الخطيب الموجود حاليا في رحلة علاجه بفرنسا أجري اتصالا هاتفيا مع خالد بيبو مدير الكرة، من أجل الاطمئنان على استعدادات الفريق الأول بنادي الأهلي قبل خوض لقاء القمة ومتابعة آخر تطورات الأزمة أيضا.

وأضاف المصدر أن رئيس الأهلي شدد خلال مكالمته مع خالد بيبو بضرورة الابتعاد عن أي أمور تتعلق برفض الزمالك عدم المشاركة في اللقاء، وأن النادي ليس طرفا في الأزمة.

وأشار المصدر إلى أن الخطيب شدد على ضرورة تعامل الأهلي بشكل طبيعي مع الأحداث ولا يُشغل باله سوى بالمستطيل الأخضر والتركيز من أجل الفوز لحين وضوح موقف إدارة الزمالك النهائي.

وأوضح المصدر أن رئيس القلعة الحمراء طلب التواجد بشكل رسمي في المعسكر المغلق والتوجه إلى أرض الملعب بشكل طبيعي، وسواء انسحب أو شارك الزمالك لا بد أن يكون الفريق في كامل تركيزه واستعداده لخوض اللقاء في أي ظرف.

الخطيب يطلب تقريرا عن فشل صفقة زين الدين بلعيد 

 في سياق آخر، طلب محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي تقريرا شاملا عن أسباب فشل صفقة زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري الذي وقع رسميا لنادي سانت ترونت البلجيكي بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف الأهلي. 

وكشف مصدر مسئول عن أن الخطيب طلب فتح تحقيق في تلك الصفقة، خاصة أن كل التأكيدات التي وصلته أن زين الدين بلعيد لاعب في الأهلي خلال الموسم الجديد.

وأضاف المصدر أن رئيس الأهلي وجه إنذارا شديد اللهجة إلى أمير توفيق مدير التعاقدات بعد تصريحات والد اللاعب بوجود أكثر من وكيل في المفاوضات أفسد الصفقة.

الخطيب الاهلى الزمالك خالد بيبو زين الدين بلعيد اتحاد العاصمة الجزائري

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