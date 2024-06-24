الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل: تسليم عقود عمل جديدة لذوي الهمم بالقاهرة

تسليم عقود عمل جديدة
تسليم عقود عمل جديدة

أعلنت وزارة العمل، عن تسليم مديرية العمل بمحافظة القاهرة، من خلال مكتب تفتيش عمل السيدة زينب، 3 عقود عمل لشباب ذوي الهمم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، واتخاذ ما يلزم تجاه تعيينهم بشركة المطلوب للتسويق والاستشارات العقارية (ناوي)، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا لتشغيل تلك الفئة داخل المنشآت التي يعمل بها 20 عاملًا فأكثر، وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة لتوفير مزيد من فرص العمل لذوي الهمم داخل المنشآت العاملة بالمحافظة.

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كما جرى التأكيد في كافة العقود التي جرى تسليمها على تطبيق الحد الأدنى للأجور، تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وفي إطار استراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية.

 مديرية العمل بمحافظة القاهرة

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة في تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوي الهمم ودمجها داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتطبيقًا لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت من ذوي الهمم.

 

وأضاف مدير المديرية، أن العقود شهد تسليمها محمد عبد الحميد  مدير مكتب التفتيش، ونرمين عيسى مفتشة بالمكتب، بمقر المكتب بحضور مسئولي الشركة، مؤكدًا أن المديرية تقوم بمتابعة المعينين من ذوى الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة والتأكد من تسلمهم للعمل، والحصول على كافة حقوقهم ومستحقاتهم، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية والمنتشرة في كافة أرجاء المحافظة، والاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت للاستفادة من إمكانياتهم في زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة.

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وزارة العمل: فرص عمل جديدة للشباب بجميع المحافظات

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