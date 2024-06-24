الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المؤبد لعاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة  الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأمين أحمد عبدالحافظ، ووكيل النيابة إبراهيم مصطفى الوزة، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المؤبد لعاطل لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٤٨٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم ثان والمقيدة برقم ٣٧٤ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "سید ح س" ٦٧ سنة، بدون عمل ومقیم بهتیم ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم ٢٠٢٤/١/٢٧ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتعود أحداث الواقعة بورود معلومة لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة، مفادها ترويج المتهم للجواهر المخدرة بدائرة القسم فتوجه لمحل تواجده ودارت بينهما عملية بيع وشراء وهمية أبصر على إثرها جواهر الهيروين المخدر بحوزة المتهم فتم ضبطه وبتفتيشه عُثِر بحوزته على كمية من ذات الجوهر المخدر وهاتف محمول وكذا مبلغ مالي وعزى قصده الاتجار بالجواهر المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة.

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