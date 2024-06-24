الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. الاتحاد الدولى للطائرة يعلن مشاركة منتخب الرجال فى أولمبياد باريس

ياسر قمر
ياسر قمر

أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة مشاركة المنتخب الوطني “رجال” في أولمبياد باريس 2024 والمقرر إقامته خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبلين.

وكشف الاتحاد الدولي أن المنتخب الوطني حسم تأهله لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعدما تصدر قائمة المنتخبات الإفريقية في التصنيف العالمي للعبة.

وكان المنتخب الوطني قد نجح في التتويج بلقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة والتي أقيمت في مصر شهر سبتمبر الماضي، ليعود الفراعنة لمنصات التتويج الأفريقية بعد غياب سنوات.

من جانبه أعرب المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن منتخب مصر قادر على تحقيق نتائج طيبة في باريس.

أضاف قمر أن الاتحاد المصري فخور بهذا الإنجاز، خاصة أن تأكيد التأهل جاء بعد يوم واحد من تتويج منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية بلقب إفريقيا وحسم التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

دعاء غباشي اتحاد الطائرة اتحاد الطائرة برئاسة ياسر قمر أشرف صبحي وزير الرياضة الكرة الطائرة الشاطئية المهندس ياسر قمر الأولمبية باريس

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