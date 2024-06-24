لوك شاو يعود لتدريبات منتخب انجلترا استعدادًا لمباراة سلوفينيا

عاد لوك شاو للمشاركة في تدريبات منتخب انجلترا استعدادًا لخوض منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

ويلتقي منتخب انجلترا نظيره منتخب سلوفينيا، غدًا ضمن لقاءات الجولة الثالثة لمجموعات أمم أوروبا، في العاشرة مساءً على ملعب راين أنرجي بمدينة كولونيا الألمانية.

وشارك شاو في تدريبات المنتخب الانجليزي كاملة اليوم، ووفقًا لشبكة بي بي سي فإن المنتخب الانجليزي خاض مران اليوم استعدادًا لمباراة الغد بكامل صفوفه بعد عودة شاو.

وغاب شاو عن المشاركة في مباراتي انجلترا ضد منتخبي صربيا والدنمارك للإصابة؛ وحل بدلًا منه زميله كيران تريبير في مركز الظهير الأيسر.

وبمشاركته في مران اليوم، خاض شاو أولى تدريباته الجماعية مع منتخب انجلترا، بعد أن تدرب بشكل منفرد خلال الفترة الماضية.

ومن المتوقع أن يعود لوك شاو للمشاركة في تشكيل المنتخب الانجليزي الأساسي غدًا ضد سلوفينيا، بعد اكتمال صفوف الفريق.

وتعرض شاو للإصابة أثناء مشاركته مع مانشستر يونايتد في مباراة لوتون تاون بمنافسات الدوري الانجليزي في شهر فبراير الماضي، وغاب عن الفريق حتى نهاية الموسم المنقضي.

ويحتاج المنتخب الانجليزي لتحقيق الفوز على سلوفينيا في مباراة الغد دون انتظار نتيجة مباراة الدنمارك وصربيا لاعتلاء صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ16، وفي حالة تعادله سيكون بحاجة إلى التعادل من المباراة الثانية أو انتصار منتخب صربيا، لضمان التأهل على صدارة المجموعة.

ويتطلع المنتخب الانجليزي للتأهل في صدارة المجموعة لتجنب مواجهة منتخب ألمانيا، متصدر المجموعة الأولى، في حالة صعوده في المركز الثاني في المجموعة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الدنمارك وصربيا في نفس توقيت مباراة انجلترا وسلوفينيا، وعلى ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونيخ.

ويتصدر منتخب انجلترا ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة أمم أوروبا 2024 بـ4 نقاط، وخلفه منتخبي الدنمارك وسلوفينيا بنقطتين لكل منهما وعلى الترتيب، فيما يحتل منتخب صربيا قاع المجموعة بنقطة واحدة فقط.