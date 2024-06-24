محافظ الدقهلية: انتهاء تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعًا دوريًا مع مديري الإدارات التنفيذية ومديري العموم بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ باسم الشريف، مدير عام مكتب محافظ الدقهلية. تناول "مختار" خلال الاجتماع استعراض ومناقشة أسلوب العمل داخل الإدارات، كل في اختصاصه، والموقف التنفيذي لملفات العمل، بما يحقق سرعة الأداء وحسن الإنجاز تحقيقًا لصالح المواطن الدقهلاوي.

وأوضح "مختار" أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بنسبة 100٪ في نطاق مراكز ومدن المحافظة. وأضاف أنه تم الموافقة على دعم إضافي للخطة الاستثمارية بقيمة "250 مليون جنيه"، تم توفيرها بالتنسيق مع نواب البرلمان. وأكد "مختار" على أهمية إعداد دراسة دقيقة لتوزيع الدعم الإضافي على المراكز والمدن، وفقًا للكثافة السكانية والاحتياجات، وذلك وفق قواعد وشروط تستهدف تحقيق صالح المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

وأكد "مختار" على سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بمصنع لتدوير قش الأرز والاستفادة القصوى من الإنتاج السنوي للدقهلية من قش الأرز، وتحقيق الجدوى الاقتصادية منه بالتنسيق مع الشركة المزمع التعاقد معها لتنفيذ المشروع. كما أشار إلى أن المشروع يُقام على مساحة 30 فدان بقلابشو بمركز بلقاس، يستهدف الاستفادة من المخلفات الزراعية والحد من ظاهرة السحابة السوداء، وذلك تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة 2030 وتمشيًا مع توصيات مؤتمر المناخ.

تم خلال الاجتماع الذي حضره "مختار"، طلب ضرورة إعطاء دفعة للعمل بمنظومة التصالح والتقنين، ودعم منظومة التصالح بالتعاقد مع مهندسين جدد لسرعة إنهاء شهادة البيانات لملفات التصالح، تيسيرًا على المواطنين في نطاق المحافظة. كما أكد على أهمية المتابعة الجادة لأعمال مشروع المنطقة اللوجيستية بطلخا، والوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، ودفع العمل بالمشروع ومتابعة جاهزيته للعرض على المستثمرين.

وخلال الاجتماع، أكد "مختار" على أن تحديد التوقيتات هو الأساس في جميع الموضوعات، ومتابعتها للعمل على إنهائها وفقًا للتوقيت المحدد، ومعاقبة المقصرين. كما شدد على أهمية المتابعة المستمرة كونها أساس النجاح لتجنب الملاحظات وإنهاء المشكلات والمعوقات الطارئة، لسرعة إنجاز العمل وفقًا للبرامج الزمنية المقررة. كما أكد "مختار" أن الجميع يعمل من أجل خدمة المواطنين وحل كافة المشاكل التي تواجههم.

وتناول "مختار" خلال مؤتمر المتابعة العديد من الملفات الأخرى التي تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين، منها موقف تحصيل إيرادات الدولة وموقف المباني الحكومية الصادر لها قرارات إزالة، ومتابعة الإجراءات المستهدفة منها تحقيق الاستفادة القصوى من مشروع الأتوبيس النهري، إضافة إلى ضرورة المتابعة الجادة لتحصيل رسوم النظافة، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة بشأن إنشاء مجمع خدمات حكومية متكامل في مدينة المنصورة، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ورسوم مقابل تحسين المشاية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمحطة غاز طلخا.

جانب من الاجتماع