القبض على أب قتل نجله بعد "وصلة تعذيب" في البساتين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على أب قتل نجله بعد وصلة تعذيب له فى منطقة البساتين

القبض على أب قتل نجله بعد تعذيبه فى البساتين

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بوفاة طفل فى البساتين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 13 عاما بعدما قام والده بتعذيبه بعد التعدي عليه بالضرب المبرح، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وجرى اقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الواقعة حيث قرر في بداية مناقشته أنه كان يؤدب ابنه ولم يقصد قتله.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.